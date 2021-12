PILNE: Ogłoszono ułatwienia dla podróżujących z UK do Polski. O jakie zmiany chodzi i od kiedy obowiązują?

Ogłoszono ułatwienia ws. testów dla podróżujących do Polski spoza Schengen (w tym z UK).

Fot. Getty

Opublikowano nowe rozporządzenie polskich władz, dotyczące m.in. zasad dla osób podróżujących z Wielkiej Brytanii do Polski. Pojawiły się ważne ułatwienia dotyczące testów dla przyjezdnych spoza Schengen. Co się zmieniło i od kiedy obowiązują nowe regulacje?

W piątek 17 grudnia w polskim Dzienniku Ustaw pojawiła się nowelizacja aktualnego rozporządzenia dotyczącego m.in. zasad wjazdu do Polski związanych z pandemią. Ogłoszono ważne ułatwienia dla podróżnych spoza Schengen (w tym z UK), dotyczące wprowadzonych w środę 15 grudnia zasad ws. testów przed wjazdem do Polski. Co dokładnie się zmieniło?

Ułatwienia dotyczą trzech kwestii:

możliwości zrobienia testu już po przejściu kontroli granicznej (obowiązuje od 18 grudnia) określenia granicy wiekowej dla dzieci (od 18 grudnia) zwolnienie z testu w związku z obowiązkami zawodowymi (od 17 grudnia).

Polska ogłosiła ułatwienia dla podróżnych spoza Schengen

1. Pierwsze ułatwienie obejmuje wszystkie osoby podróżujące do Polski spoza strefy Schengen. Ułatwienie polega na tym, że test, który od środy trzeba było wykonać przed przekroczeniem polskiej granicy (najpóźniej na lotnisku w PL przed kontrolą paszportową), teraz będzie można wykonać już po przekroczeniu granicy – do trzech godzin po przejściu kontroli paszportowej. Test musi jednak zostać wykonany na terenie lotniska. W przypadku, gdy podróżny nie wróci na czas do funkcjonariuszy z wynikiem testu lub gdy wynik będzie pozytywny, nałożona zostanie kwarantanna.

Jak ma to wyglądać w praktyce? Jeszcze w czwartek, gdy zmiany zostały wstępnie zapowiedziane, rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz wyjaśniał: „po przylocie do Polski osoba będzie mogła przekroczyć granicę bez testu, ale w ciągu trzech godzin musi wrócić do straży granicznej z wykonanym testem”.

WAŻNE: Zmianie nie ulega zasada mówiąca, że w momencie przekraczania polskiej granicy wynik testu nie może być starszy niż 24 godziny. Zmianie nie ulegają też wcześniej ogłoszone zasady dotyczące kwarantanny i formularza Karta Lokalizacji Podróżnego.

2. Drugie ułatwienie dotyczy określenia granicy wiekowej dla dzieci w kwestii zwolnienia z testów. Dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia nie muszą robić testów wjazdowych, gdy podróżują do Polski spoza Schengen (czyli np. z Wielkiej Brytanii).

3. Po trzecie, w nowelizacji znalazł się zapis, że z testów zwolnione są osoby przybywające do Polski spoza Schengen w ramach wykonywania obowiązków zawodowych. Dotyczy to grup taki, jak załogi samolotów i statków oraz innych grup wyliczonych w rozporządzeniu z 6 maja 2021.