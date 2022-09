W brytyjskim teleturnieju można wygrać... sfinansowanie rachunków za energię [WIDEO]

Fot: Twitter @scottygb

Jedna z nagród w teleturnieju "Spin to win" świadczy doskonale o tym, w jakiej sytuacji znajduje się UK - w brytyjskiej odmianie koła fortuny można było wygrać opłatę rachunków za energię na cztery miesiące.

Po wakacyjnej przerwie na antenę ITV wrócił teleturniej "Spin to win", który emitowany jest w ramach śniadaniowej ramówki "This Morning" prowadzonej przez Phillipa Schofielda i Holly Willoughby. Jego formuła przypomina nieco znane polskim telewidzom "Koło Fortuny" - ot, prowadzący kręci kołem, a pole na którym się zatrzyma wskazuje nagrodę, jaką otrzyma widz biorący udział w zabawie. W związku z rosnącymi kosztami życia w UK na kole w "Spin to win" oprócz nagród finansowych w wysokości tysiąca i trzech tysięcy funtów, znalazło się pole z opłaceniem rachunków za energię elektryczną przez cztery miesiące. W grze jako pierwszy brał udział Darren z Essex i odnosząc się do kwestii rosnących rachunków za energię przyznał, że "ogromnie" martwi się wzrastającymi kosztami. "Mam jeden z tych liczników przedpłatowych i jest to absolutne morderstwo" - mówił.

Darren miał szczęście - koło zakręcone przez prowadzącego zatrzymało się akurat na polu oznaczonym "energy bills". "O mój Boże! Dziękuję! Fantastycznie, co za ulga, bardzo dziękuję!" - ekscytował się na antenie uczestnik "Spin to win".

Opłacenie rachunków nagrodą w teleturnieju ITV

Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

#ThisMorning has turned completely dystopian and Black Mirror by offering to pay energy bills as a competition prize. pic.twitter.com/hs1DD6NXbo

Czy to już rzeczywistość rodem z "Black Mirror"?

Przypomnijmy, brytyjski regulator rynku energetycznego ogłosił nowe stawki "price cap" 26 sierpnia 2022 roku. Zaktualizowane limity cen energii w UK będą obowiązywać przez trzy miesiące. Obowiązujący od 1 października 2022 roku limit wyniesie 3549 funtów w skali roku. Ofgem podjął decyzję o wzroście stawki aż o 80%. Do tej pory wynosiła ona przeciętne 1971 funtów, a teraz wzrośnie aż o 1578 funtów. Więcej na ten temat pisaliśmy w artyule. "Ofgem podnosi limit cen energii aż o 80% - ile będziemy płacić za prąd i ogrzewanie od października 2022?".

Wygląda również na to, że Liz Truss niemal z miejsca chce zaadresować ten problem. Według doniesień Bloomberga przejmująca urząd premiera Liz Truss ma plany "zamrożenia" rachunków za energię, aby podwyżki ominęły brytyjskie gospodarstwa domowe. Ruch ten może kosztować aż 130 miliardów funtów w ciągu następnych 18 miesięcy. Więcej o tym pisaliśmy w artykule: "Nowa premier chce "zamrozić" rachunki za energię kosztem 130 mld funtów".

