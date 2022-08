Ofgem podnosi limit cen energii aż o 80% - ile będziemy płacić za prąd i ogrzewanie od października 2022?

W dniu dzisiejszym, 26 sierpnia 2022 brytyjski regulator rynku energetycznego ogłosił nowe stawki "price cap". Zaktualizowane limity cen energii w UK będą obowiązywać w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022. Jak bardzo ceny prądu i ogrzewania poszły w górę?

Zgodnie z wszelkimi przewidywaniami rachunki za energię w Wielkiej Brytanii dosłownie wystrzeliły w górę. Ośrodki analityczne i firmy konsultingowe zajmujące się tą branżą ze względu na obecną sytuację ekonomiczną i polityczną, która ma obecnie decydujący wpływ na hurtowe ceny gazu, prognozowały radykalny wzrost cen uderzający w brytyjskie gospodarstwa domowe. Niestety, miały rację. Obowiązujący od 1 października 2022 roku przez kolejne trzy miesiące limit cenowy wyniesie 3549 funtów w skali roku. Ofgem podjął decyzję o wzroście stawki "price cap" aż o 80%. Do tej pory wynosiła ona przeciętne 1971 funtów, a teraz wzrośnie aż o 1578 funtów. Dla porównania dodajmy, że wysokość limitów jeszcze rok temu, a więc obowiązujących od października 2021 roku, sięgała... 1277 funtów!

Jednocześnie Ofgem wykluczył przedstawienie jakichkolwiek prognoz dotyczących kolejnej zmiany limitu cen energii, który będzie obowiązywał od początku stycznia do końca marca 2023 ze względu na fakt, iż rynek pozostaje "zbyt niestabilny". Niemniej, regulator ostrzega, iż rachunki za energię w UK "mogą znacznie pogorszyć się do 2023 roku".

O ile wzrośnie w październiku limit cen energii w UK?

Dodajmy, że zmiany w zakresie wysokości limitu cen za energię dotkną 85% populacji na Wyspach, około 24 miliony gospodarstw domowych. Przeciętny rachunek za energię w skali miesiąca może sięgnąć do 300 funtów. Najmocniej w wyniku podwyżki zarządzonej przez Ofgem ucierpią konsumenci rozliczający się za energię za pośrednictwem liczników pre-payment. Ich roczny rachunek wzrośnie do jeszcze wyższego poziomu, bo sięgającego kwoty 3608 funtów. Podwyżka ta będzie dotyczyła około 4 milionów klientów, którzy zwykle albo są na granicy ubóstwa energetycznego, albo przekroczyli tę granicę.

Obecny kanclerz skarbu Nadim Zahawi odrzucił propozycje Partii Pracy dotyczące "zamrożenia" wysokości wszystkich rachunków na obecnym poziomie na okres sześciu miesięcy.

Ofgem ostrzega, że w 2023 sytuacja może się jeszcze pogorszyć

Energetyczny "price cap" ustalany przez Ofgem dotyczy maksymalnej ceny za energię, jaką mogą narzucić dostawca swoim klientom na terenie Anglii, Walii i Szkocji. Zgodnie z obecnymi zasadami, aktualizacja limitu następuje co kwartał, czyli co trzy miesiące, jednak wcześniej była dokonywana tylko dwa razy w roku, czyli co sześć miesięcy. Zwiększenie częstotliwości ogłoszono dopiero w sierpniu tego roku. Dzięki temu Ofgem miał "o wiele szybciej dostosować się" do zmieniających się warunków na rynku.

O ile limit cenowy może wzrosnąć od stycznia 2023 roku? Według przewidywań firmy konsultingowej Auxilione "price cap" może zostać ustalony na poziomie 4799 funtów. Z kolei ośrodek analityczny Cornwall Insight przewiduje jego wysokość na nieco niższym poziomie, bo wynoszącym 4266. Dodajmy, że właśnie jego eksperci niemal perfekcyjnie przewidzieli obecny wzrost - prognozowali obecną stawkę w wysokości 3582 funtów, gdy Ofgem ustalił ją na poziomie 3549 GBP.

