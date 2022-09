Horoskop na wrzesień 2022 - jak przyszłość została zapisana w gwiazdach?

Fot: Pixabay

Co zdradza horoskop na zbliżający się miesiąc? Czego można spodziewać się w niedalekiej przyszłości? Co mówią gwiazdy? Zapraszamy do lektury naszego horoskopu na dziewiąty miesiąc bieżącego roku dla wszystkich znaków zodiaku!

BARAN (21 marca – 19 kwietnia)

Człowiek jest istotą, która się myli. Nie ma w tym nic złego, popełnianie błędów jest jak najbardziej ludzkie, ale trzeba umieć i przepraszać, i naprawiać błędy, które się popełniło. Niech wszystkie barany o tym pamiętają właśnie we wrześniu. Nie warto unikać odpowiedzialności, uciekanie przed konsekwencjami może przynieść jeszcze gorsze efekty. Zbliżające się chłody warto dzielić z kimś, kto jest bliski twojemu sercu, a świat na pracy się nie kończy!

BYK (20 kwietnia – 20 maja)

We wrześniu kluczem będzie zachowanie równowagi między obowiązkami domowymi, a kwestiami związanymi z sprawami zawodowymi. Nie postrzegaj swojej rodziny, jako przeszkody w robieniu kariery, to błąd! Pogodzenie wyzwań związanych z jedną i drugą sferą twojego życia nie będzie może łatwe, ale byki przecież lubią podejmować takie wyzwania!

BLIŹNIĘTA (21 maja – 20 czerwca)

Warto mieć baczenie na pierwsze jesienne chłody i uważać na zdrowie, właśnie we wrześniu. Po wakacjach będzie dobry czas na zmiany w zakresie finansów - może czas na nowy początek lub uporządkowanie pewnych spraw? Nie warto z tym czekać do zimy! Jak się zrobi ten pierwszy krok, to później pójdzie, nieco siłą rozpędu. Bliźnięta, ufajcie swojej intuicji i przeczuciom, rzadko was zawodzą.

RAK (21 czerwca – 22 lipca)

We wrześniu będzie w miłości, jak na wojnie - to naprawdę dość ciężki i trudny czas pod tym względem. Warto przygotować się na kryzys, aby móc sobie z nim poradzić. Tyle dobrze, że pod względem finansowym wszystko będzie dopięto na ostatni guzik, ale raki świetnie sobie z tym radzą. W drugiej połowie miesiąca nie traćcie czujności, bo cios może zostać wyprowadzony z dość niespodziewanej strony.

LEW (23 lipca – 22 sierpnia)

Nie daj się chandrze, nie daj się biurowej nudzie, nie daj się jesiennym smutkom. Zrób coś, co lubisz, zaplanuj krótką wycieczkę na łono natury albo weekendowy wypad. Warto być szczerym we wrześniu, aby nie znaleźć się w sytuacji, w której będziesz okłamywał sam siebie. Lwy świetnie radzą sobie w kwestiach zawodowo-finansowych, ale w życiu uczuciowym potrzeba nieco innego zestawu umiejętności.

PANNA (23 sierpnia – 22 września)

Nie zapomnij docenić te osoby, które są przy tobie oraz tych, którzy towarzyszyli ci w trudnych chwilach. Akurat we wrześniu mogą okazać się znów potrzebni! Nie zapominaj jednak o sobie, o swoich pragnieniach i potrzebach, aby nie okazało się, że może być zbyt późno. Zachowaj pewną czujność w pracy, nie daj się zwieść pozorom, które nierzadko mogą mylić.

WAGA (23 września – 22 października)

To dobry moment na nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Kto wie, może twoje życie zawodowe czeka mała rewolucja? Szanse są po to, żeby je wykorzystywać, a żałuje się tych wyborów, których się nie dokonało. Końcówka lata i zbliżająca się jesień będzie ci służyć. To dobry czas, zatem odwagi i do boju. Nie przejmuj się kwestiami sercowymi, na nie też przyjdzie czas, ale póki co - nie wszystko na raz!

SKORPION (23 października – 21 listopada)

Człowiek uczy się przez całe życie i niech to będzie mottem dla wszystkich skorpionów w tym akurat miesiącu. Zawsze warto szukać okazji na zdobycie nowych umiejętności, spróbowanie czegoś, czego się jeszcze nie próbował. Warto również spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, bo można dostrzec coś, czego się wcześniej nie widziało. Bywa to trudne, ale ten wysiłek może się skorpionom naprawdę opłacić. Nie zapominajcie brać parasola wychodząc z domu!

STRZELEC (22 listopada – 21 grudnia)

Czasami trudna rozmowa jest naprawdę potrzebna. Strzelczynie i strzelcy muszą zadać sobie pytanie czy tak właśnie jest w ich przypadku i czy konieczne jest swoiste oczyszczenie atmosfery. Przed niektórymi konfliktami nie sposób uciec i trzeba je rozwiązać tak szybko, jak to tylko możliwe. Pamiętaj, że rodzina jest twoim fundamentem. Jej przedstawiciele o tym pamiętają, ale ty wydajesz się o tym zapominać. W proszeniu o wsparcie czy pomoc nie ma nic złego.

KOZIOROŻEC (22 grudnia – 19 stycznia)

Życie składa się z chwil i warto o tym pamiętać. Niekiedy trzeba postawić na zdrowy (powtarzamy - zdrowy!) egoizm i zadbać o swoje własne potrzeby. Asertywność to ważna rzecz szczególnie w pracy. Koziorożcu, naucz się mówić "nie" w niektórych (powtórzmy - niektórych!) sytuacjach. We wszystkich sytuacjach polecamy zachowanie "złotego środka". Niech temperamentni przedstawiciele tego znaku pamiętają o rozsądku.

WODNIK (20 stycznia – 18 lutego)

Wiesz czego chcesz i jak to osiągnąć, więc nie ma na co czekać - do dzieła! Niech razem ze świadomością celów idzie również świadomość tego, ile pracy wymaga ich osiągnięcie. W pracy wszystko ułoży się tak, że chwytanie okazji będzie ułatwione. Pamiętaj o wytyczaniu granic, nie daj sobie wejść na głowę. Ty jesteś najważniejszy. Nie daj się również wciągnąć w gierki, w jakieś budzące wątpliwości sytuację. Zachowaj spokój, racjonalnie kalkulujący wodnik to najlepszy wodnik.

RYBY (19 lutego – 20 marca)

Niekiedy warto wcisnąć przycisk "reset" w swoim życiu. Dla ryb ten moment może nastąpić właśnie we wrześniu. Początek jesieni to dobry moment, aby przyjrzeć się niektórym kwestiom. Zastanowić się, przeegzaminować, wyciągnąć wnioski. Z drugiej strony nie wszystko jest warte aż tak intensywnego namysłu i warto sprawić, aby w tym miesiącu poświęcić trochę czasu samemu sobie. Lampka wina, książka, wyjście do muzeum, coś inspirującego, coś rozwijającego - za tym ryby winny się rozglądać.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!