Polska stand-uperka wyśmiewa się z polskich zwyczajów i swojego kraju [WIDEO]

Stand-uperka z Polski podbija Facebook`a czy raczej nie za bardzo? Ukrywająca się pod nickiem Kat Nip komiczka spotyka się z mieszanym odbiorem wśród internautów. Sprawdźcie, czy WAM odpowiada humor, jaki prezentuje.

Popularny profil Buzz Feed UK zgodnie ze swoim mottem ("worth sharing") udostępnił kompilację kilku żartów w wykonaniu Kat Nip, pochodzącej z Polski stand-uperki występującej w języku angielskim, która w dodatku ma mieszkać w Berlinie. Jeśli chcecie sprawdzić czy bawią was dowcipy Kat Nip i odpowiada humor, jaki prezentuje proponujemy poświęcić trzy minuty na obejrzenie tego materiału:

Emigrantka z Polski wyświewa się z Polski

Z jakimi reakcjami spotkała się Kat Nip? Komentarze pod nagraniem są... różne.

Czyli istnieje coś gorszego od polskiego stand up, polski stand up po angielsku.

That’s not funny at all ! I am Polish and I tell you now: your “jokes” are disrespectful and you embarrassed yourself.

This has potential to be funny, one of Polish Things™ is being as sarcastic as one could be. Not really funny, but as a Pole I got all references

Brilliant! Must follow her. Usually Poles don't have a distance about themselves. We need this kind of jokes.

... a WY jak oceniacie ten występ? Podoba WAM się to, co zaprezentowała Kat Nip czy nie bardzo? Dajcie znać w komentarzach!

Czy stand-up Kat Nip was śmieszy?

Kim jest bohaterka tego nagrania? Ukrywająca się pod pseudonimem artystycznym Kat Nip kobieta sama siebie opisuje, jako "katoliczkę, która stała się alkoholiczką pochodzącą z Polski". Kat ze swoim komediowym show występowała w klubach na całym świecie, między innymi w Quatsch Comedy Club w Berlinie, w Cape Town Comedy Club czy w Bangkok Comedy Club, żeby wymienić tylko kilka.

Prowadzi i produkuje różne spektakle w Berlinie ze swoim żeńskim kolektywem „Queen Bees Comedy”. W 2021 ze programem stand-up „Liability” występowała w niemal całej Europie. Laureatka Comedy Store London King Gong w 2022 roku. Była członkiem zespołu scenarzystów Comedy Central DE („Was ich eigentlich sagen wollte”, 2021) oraz Comedy Central PL („Mini-Mocks”, 2022).

