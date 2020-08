Uzależniony od wakacji na Ibizie Brytyjczyk, który wydał na leżak na plaży 650 funtów, prosi o pieniądze na drinki na GoFundMe

fot. Facebook

50-letni Dave z Warrington, który uzależniony jest od wakacji na Ibizie, wydał niedawno 650 funtów na leżak w barze Wayne’a Lenekera, a teraz prosi o pieniądze na GoFundMe do opłacenia drinków w kurorcie.

Rozmach, jaki ma 50-letni Brytyjczyk w wydawaniu pieniędzy, może zadziwić każdego zwłaszcza, że jest on poparty wyjątkowym tupetem. Obecnie mężczyzna, który ma opinię osoby uzależnionej od wakacji na Ibizie, założył zbiórkę na GoFuntMe, w której prosi o pieniądze na drinki.

Zbiórka na drinki na Ibizie dla Brytyjczyka

50-latek apeluje do ludzi, aby „nie byli nieśmiali” i „przelali parę centów” na jego zbiórkę, która obejmuje drinki za setki funtów. Brytyjczyk wraz z żoną wydali już 3 tys. funtów na wakacje, jednak okazało się, że to za mało na jego zachcianki w luksusowym kurorcie.

Ponadto para planuje we wrześniu drugą wizytę na Ibizie w ciągu dwóch miesięcy, aby utrzymać swoją tradycję wypraw wakacyjnych do kurortu. Mężczyzna założył zbiórkę na GoFundMe w ubiegły czwartek, jednak do tej pory nikt nie odpowiedział na jego prośby i nie przelał funduszy.

Jak sprawę komentuje Brytyjczyk?

50-latek z Warrington stwierdził, że „ludzie zawsze narzekają na to, jak drogie to wszystko jest, dlatego pomyślałem, że założę zbiórkę na GoFundMe i zobaczę, czy ktoś zapłaci za moje drinki”. Brytyjczyk zdziwił się jednak, że portal opublikował jego prośbę.

- Właściciele grupy sprawdzają wszystkie zbiórki zanim zostaną opublikowane, dlatego jestem zdziwiony, że opublikowali moją, mówiąc szczerze – dodał mężczyzna.

Interesujące jest jednak to, że 50-letni Dave uważa, iż pieniądze wydane na wakacje w luksusowym kurorcie na Ibizie, gdzie wynajęcie miejsca w pokoju kosztuje 655 funtów, a najtańsza butelka rumu 180 funtów, ginu zaś 225 funtów, są tego warte.

- Uważam, że takie kurorty są warte tych pieniędzy, bo są niepowtarzalne, a ceny odstraszają wszystkich nastolatków – stwierdził Brytyjczyk.