"Uważaj, czego sobie życzysz" - zwolennik Brexitu żałuje swojej decyzji. Obawia się, że po wyjściu z UE może stracić firmę

Uważaj czego sobie życzysz! Brytyjski przedsiębiorca, który poparł Brexit i nawet wystąpił w spocie UKIP`u żałuje swojej decyzji. Gdyby wiedział, że wyjście UK z UE będzie miało takie konsekwencje, nigdy by nie poparł takiego pomysłu...

"Nigdy bym nie zagłosował za Brexitem, gdybym wiedział, że przez stracimy pracę" - komentował na łamach telewizji "Sky News" Peter Wood, brytyjski przedsiębiorca z Gloucester, zajmujący się eksportem żywego węgorza. Jego firma UK Glass Eels była częściowo finansowana przez UE dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Właśnie dzięki temu możliwe było między innymi przeniesienie jej do obecnej siedziby między Highnam i Gloucester w 2012 roku. Przedsiębiorstwo z 40-letnią tradycją z sukecesami importowało węgorza do takich krajów jak Niemcy, Szwecja i Litwa. Po Brexicie się to jednak zmieni...

Marzenia (o Brexicie) potrafią się spełniać

Jednak nowe przepisy uzgodnione na linii Londyn-Bruksela w ramach pobrexitowej mowy handlowej sprawiły, że prowadzenie takiego biznesu nie będzie w praktyce możliwe. Import żywego węgorza szklistego przez lotnisko Gloucester nie będzie już możliwy, ponieważ nie ma tam zarejestrowanego Animal Border Inspection Post. W taki wypadku alternatywą jest transport zwierząt w innym miejscu, ale to wydłuża cały łańcuch dostaw i sprawia, że koszta są większe. Do tego konieczne będzie użeranie się z dodatkową dokumentacją...

Założyciel firmy Peter Wood popierał Brexit. Wystąpił w spocie UKIP`u wraz z jego ówczesnym liderem, Gerardem Battenem. Teraz jednak żałuje, że zdecydował się na poparcie idei opuszczenia UE. Jego biznes stoi w obliczu mocno niepewnej przyszłości. "Uważaj, czego sobie życzysz. Myślałem, że zdobędziemy globalny rynek, że to będzie nowa szansa" - komentował dla Sky News. "Tak się nie stało. Nigdy nie głosowałbym za Brexitem, gdybym wiedział, że stracimy pracę" - dodawał.

Ten brytyjski przedsiębiorca żałuje jednak, że poparł opuszczenie struktur unijnych

"Po co kupować w Wielkiej Brytanii? Równie dobrze można kupić od innego producenta we Francji, który może dostarczyć im towar pod same do drzwi, bez użerania się z dodatkowymi dokumentami, bez problemów" - trzeźwo zauważa przedsiębiorca z UK.

Historia firmy Petera Wooda poruszyła wielu Brytyjczyków, nagrania jego rozmowy szturmem wzięły media społecznościowe. Miliony osób obejrzały fragment wywiadu z biznesmenem, który popierając Brexit sam przyczynił się do (prawdopodobnego) upadku swojej firmy. Filmik został udostępniony nawet przez słynnego aktora Hugha Granta, który skomentował go trzema słowami "bleak, tragic, enraging" ("smutne, tragiczne, budzące wściekłość").

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!