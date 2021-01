Od dzisiaj do co najmniej 15 lutego UK zamyka wszystkie travel corridors. Jakie obowiązują zasady dla podróżnych i jakie są wyjątki?

Od poniedziałku wszystkie travel corridors (korytarze podróży), które pozwalały na uniknięcie kwarantanny przez przyjezdnych z niektórych krajów, zostały zamknięte. Osoby przyjeżdżające teraz na Wyspy zarówno samolotem, samochodem, pociągiem czy promem są zobowiązane okazać negatywny wynik testu na Covid-19 i poddać się 10-dniowej kwarantannie.

Wraz z zamknięciem travel corridors 18 stycznia weszły w życie nowe regulacje, zgodnie z którymi przyjeżdżający mają obowiązek okazać negatywny wynik testu na koronawirusa wykonany najpóźniej 72 godziny przed rozpoczęciem podróży. Oprócz okazania testu muszą poddać się także 10-dniowej kwarantannie po przyjeździe do UK. Ten czas można skrócić jedynie wtedy, gdy wynik testu zrobionego po następnych pięciu dniach, będzie negatywny.

Do kiedy będą zamknięte travel corridors?

Rząd poinformował, że wszystkie travel corridors pozostaną zamknięte przynajmniej do 15 lutego. Na pewno do tego czasu będą obowiązywały nowe zasady dla podróżnych przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii. Ponadto Dominic Raab zapewnił, że kontrole na granicy zostaną zaostrzone, „aby mieć pewność, że przyjezdni wypełnili formularz lokalizacyjny i że mieli negatywny wynik testu”.

Kary za brak testu i wyjątki

Podróżnym, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii bez zrobionego testu, będzie grozić kara w wysokości do 500 funtów. Jedynie przyjezdni z Falklandów, Wyspy Świętej Heleny i Wyspy Wniebowstąpienia są wyłączeni z obowiązku testu i kwarantanny. Z kolei przyjezdni z Karaibów stanowią także wyjątek, ale tylko do godziny 04:00 w czwartek – po tym terminie obowiązują ich te same regulacje, co pozostałych.