UWAGA: Już wkrótce wzrośnie stawka Real Living Wage! W Londynie wyniesie £10,75, a w pozostałej części kraju - £9,30

Real Living Wage już wkrótce wzrośnie do £10,75 za godzinę pracy w Londynie i do £9.30 za godzinę pracy w pozostałych regionach UK

Fot. Shutterstock

Zapowiedź podwyższenia stawki Real Living Wage to dobra wiadomość dla ponad 200 tys. pracowników w Wielkiej Brytanii, których pracodawcy przystąpili do programu Living Wage Foundation. Organizacja skupiająca blisko 4000 firm zapowiedziała podwyżkę Real Living Wage do £10,75 za godzinę pracy w Londynie i do £9.30 za godzinę pracy dla mieszkańców pozostałych części UK.

Zaproponowane przez organizację Living Wage Foundation stawki minimalne za godzinę pracy znacznie różnią się od obowiązującej obecnie stawki minimalnej National Living Wage, która wynosi £8,21 za godzinę pracy dla osób powyżej 25 roku życia. Organizacja zaleciła podwyższyć minimalną stawkę godzinową dla pracowników w Londynie o 20 p – do £10,75, i o 30 p stawkę godzinową dla pracowników w pozostałych regionach UK – do £9,30. Eksperci organizacji wskazują, że na skutek podwyżek pracownicy firm zrzeszonych w Living Wage Foundation będą zarabiali blisko £2 000 więcej rocznie, niż pracownicy otrzymujący National Living Wage, a w Londynie – o blisko £5 000 więcej.

Temat numeru: Tuż przed Brexitem przyjechała do Londynu zmienić swoje życie. Oto historia Dominiki

Przypomnijmy, że stawka Real Living Wage ustalana jest dla całego kraju przez ośrodek Centre for Research in Social Policy (działający przy Uniwersytecie Loughborough), a dla Londynu – przez Greater London Authority (GLA). Podczas ustanawiania kolejnych stawek Living Wage bierze się pod uwagę koszty podstawowych potrzeb w danym mieście/regionie, w tym m.in. koszty mieszkania (spełniającego podstawowe wymogi funkcjonalne), zdrowego odżywiania i opłat za media. Do akcji firmowanej przez fundację Living Wage Foundation przystępuje coraz więcej firm świadomych rosnących kosztów życia w UK (obecnie jest ich blisko 4000). Jeśli zaś chodzi o stawkę National Living Wage, to w odróżnieniu od Real Living Wage jest ona dla pracodawców obligatoryjna i jest ustalana odgórnie przez ministra ds. biznesu, energii i strategii przemysłowej. W określaniu wysokości National Living Wage bierze udział komisja Low Pay Commission, a jej wdrożenie jest egzekwowane przez HM Revenue and Customs (HMRC).

Czytaj też:Wybory 2019 w UK: Telewizja BBC zdradziła, kiedy dojdzie do debaty Borisa Johnsona z Jeremy`m Corbynem

Wśród pracodawców, którzy tylko niedawno przystąpili do Living Wage Foundation, znajdują się ubezpieczyciel notowany w FTSE 100 - Hiscox, klub piłkarski Crystal Palace, towarzystwo budowlane Leeds Building Society i stołeczne lotnisko City Airport. A zapowiedź podwyższenia Real Living Wage z pewnością z radością przyjmie arcybiskup Yorku, John Sentamu, który tylko niedawno apelował o zmniejszenie szeroko rozpowszechnionej biedy wśród rodzin pracujących w UK. „Kiedy czytamy, że szkoły we wschodniej Anglii wystawiają społeczne lodówki, żeby dostarczyć żywność dla rodzin, które w inny sposób nie są w stanie za nią zapłacić, to wiemy, że dzieje się coś naprawdę niedobrego” - zaznaczył niedawno Sentamu.

ZOBACZ porównanie - ile kupimy w UK, a ile w Polsce zarabiając medianę?