Universal Credit może wpędzić ludzi w biedę – ostrzega organizacja dobroczynna. I apeluje do rządu o zmiany w systemie

Armia Zbawienia - międzynarodowa organizacja dobroczynna, działająca w 128 państwach na świecie, wezwała rząd UK do wprowadzenia zmian w systemie pomocy społecznej Universal Credit. Przedstawiciele organizacji na Wyspach twierdzą, że system jest wadliwy i że wiele osób może on wpędzić w biedę.

Armia Zbawienia ostrzega, że system Universal Credit nie jest przemyślany i że może on wpędzić w biedę „bezbronnych” ludzi o niskich dochodach. Zwłaszcza chodzi tu o ludzi borykających się z problemami natury psychicznej, którzy mogą być zagrożeni nędzą z uwagi na brak odpowiednich umiejętności lub stosownego wsparcia, by złożyć wniosek o zasiłek, a także by utrzymać nieprzerwany strumień należnych im pieniędzy. Z informacji zebranych przez działaczy Armii Zbawienia wynika, że istnieją „przytłaczające dowody” na to, że wielu ludzi nie potrafi sobie poradzić z tym „cyfrowym” zasiłkiem (digital benefit). A brak umiejętności lub narzędzi potrzebnych do zawnioskowania o zasiłek (utrzymania go) powoduje, że wielu ludzi naprawdę potrzebujących pomocy pozostaje bez wsparcia potrzebnego do zapłaty czynszu czy do kupienia jedzenia.

Zasiłkiem Universal Credit ma zostać objętych w tym roku aż 750 000 ludzi chorych i niepełnosprawnych. - Nie mówimy „wrzućcie Universal Credit do kosza, on nie jest dobry”. Chodzi o to, że chcemy, aby system działał – powiedziała Rebecca Keating z Armii Zbawienia UK. - Środowisko cyfrowe działa dla wielu ludzi, ale istnieje też znaczna grupa ludzi, dla których ono tak nie funkcjonuje – dodała.

