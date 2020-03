Budżet 2020 obnażył prawdę o kłamstwach ws. Brexitu: Nie będzie żadnych £350 mln tygodniowo po wstrzymaniu wpłat do budżetu UE

Fot. Getty

Opublikowany wczoraj budżet na rok podatkowy 2020/2021 obnażył prawdę o kłamstwach ws. Brexitu. Dane przedstawione przez Kanclerza skarbu pokazują, że Wielka Brytania nie będzie o £350 mln tygodniowo na plusie po wstrzymaniu wpłat do budżetu UE, ponieważ w ciągu 5 lat UK zaoszczędzi z tego tytułu nie £91 mld, jak twierdzili Brexitowcy, tylko £42 mld.

Brexit kosztował już średnio każdego obywatela UK £1200, a to tylko początek kosztów, jakie Zjednoczone Królestwo będzie musiało ponieść na skutek odłączenia się od Unii Europejskiej. Jak się też właśnie okazało, po publikacji budżetu na rok podatkowy 2020/2021, Wielka Brytania nie oszczędzi, jak twierdzili zagorzali zwolennicy Brexitu (w tym premier Boris Johnson), £91 mld w ciągu 5 lat na skutek wstrzymania wpłat do budżetu UE. Według najnowszych wyliczeń będą to zaledwie £42 mld, czyli ponad połowa mniej, niż obiecywali przed referendum twardogłowi Brexitowcy. Oszczędność wynikająca z zaprzestania wpłacania do budżetu Wspólnoty wyniesie zatem nie £350 mln tygodniowo, jak głosiło słynne hasło na czerwonym double-deckerze, ale... niecałe £162 mln tygodniowo.

Eksperci wskazują także, że pieniądze zaoszczędzone dzięki wyjściu UK z UE nie zasilą też finansów publicznych (jak obiecywano), a tym bardziej nie zasilą NHS, ponieważ zostaną przeznaczone na zastąpienie unijnych programów i polityk programami i regulacjami brytyjskimi. Nawet rządowa agencja Office for Budget Responsibility (OBR) szacuje obecnie koszty Brexitu na 2 proc. PKB rocznie, czyli na ok. £40 mld.

Dodatkowo wielu ekspertów przewiduje, że w ciągu najbliższych miesięcy Wielka Brytania wejdzie w okres recesji. Częściowo stanie się tak na skutek szalejącej obecnie pandemii koronawirusa, ale w związku z tym Brytyjczykom tym trudniej będzie zlikwidować skutki Brexitu. - Podwójne wyzwanie związane z Brexitem i koronawirusem to podwójny cios, która ograniczy naszą gospodarkę zarówno w perspektywie krótko-, jak i średnioterminowej - zaznaczyła Naomi Smith z organizacji Best for Britain.