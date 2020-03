National Living Wage wzrośnie do £10,50 za godzinę do 2024 roku. Podwyżki będą odbywać się stopniowo - ogłosił brytyjski kanclerz skarbu

Do 2024 roku krajowa stawka minimalna ma wzrosnąć do ponad 10,50 GBP za godzinę.

Fot. Getty

Rishi Sunak, brytyjski kanclerz skarbu, w ogłoszonym w środę budżecie zawarł również nowe ustalenia dotyczące stopniowego podwyższania National Living Wage przez najbliższe cztery lata. Zobacz, jakie zmiany czekają nas w najbliższym czasie.

National Living Wage, stawka minimalna, która obecnie wynosi £8,21, wzrośnie do ponad 10,50 GBP za godzinę do roku 2024. Taki cel postawił przed rządem Borisa Johnsona nowy kanclerz skarbu Rishi Sunak, ogłaszając w środę budżet na 2020 rok. Nowa stawka minimalna do 2024 roku ma również zostać rozszerzona na wszystkich pracowników w UK w wieku powyżej 21 lat - dla porównania, obecny próg obejmuje jedynie osoby, które ukończyły 25 lat. Kanclerz Sunak zaznaczył jednak, że osiągnięcie postawionych celów nie jest pewne, ponieważ podwyżki będą miały miejsce „tak długo, jak długo pozwolą na to warunki ekonomiczne”.

Pierwszej podwyżki należy spodziewać się już w tym roku - od kwietnia National Living Wage wyniesie już 8,72 GBP dla osób powyżej 25. roku życia i 8,20 GBP dla osób w wieku 21-24 lata. Stawka dla grupy młodszych pracowników (18-20 lat) wyniesie 6,45 GBP.

Płaca minimalna obowiązująca do marca 2020 oraz nowa - obowiązująca od kwietnia 2020. (Źródło: GOV.UK)



Ogłaszając nowy budżet i cele gospodarcze, Rishi Sunak mówił między innymi: „To konserwatywny rząd wprowadził w 2016 roku National Living Wage, zapewniając najniżej opłacanym pracownikom w Wielkiej Brytanii największy wzrost wynagrodzeń od 20 lat. A już za trzy tygodnie około 2 milionów pracowników znów odnotuje wzrost o 6,2 proc. - dla pracownika zatrudnionego na pełny etat oznacza to wzrost wynagrodzenia o prawie 1000 funtów. To największy jak dotąd wzrost płac”.

Czym jest National Living Wage?

Przypomnijmy, że krajowa płaca minimalna National Living Wage jest to prawnie wiążąca minimalna stawka godzinowa dla wszystkich bez wyjątku pracowników w Wielkiej Brytanii, którzy ukończyli 25. rok życia.

W Wielkiej Brytanii obowiązuje kilka różnych progów płacy minimalnej, a to która stawka przysługuje nam, zależy przede wszystkim od naszego wieku. Główną linię podziału obecnie wciąż wyznacza 25. rok życia: osoby, które ukończyły tyle lat otrzymują stawkę minimalną zwaną National Living Wage (NLW). Z kolei osoby poniżej 25. roku życia otrzymują stawkę minimalną, której nazwa to National Minimum Wage (NMW). Obie nazwy oznaczają zatem ustawową płacę minimalną w UK, z tym że obejmują dwie różne kategorie wiekowe oraz różne progi wynagordzenia.



Jak zmieniały się stawki National Living Wage i National Minimum Wage w latach 2016-2019. (Źródło: GOV.UK)



Zgodnie z deklaracją kanclerza skarbu, Rishiego Sunaka, rząd Borisa Johnsona będzie dążył do tego, by do 2024 roku NLW obejmowała także pracowników między 21. a 24. rokiem życia.