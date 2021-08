Unijni imigranci, którym nie udało się uzyskać settled status, starają się o obywatelstwo brytyjskie

Ponad jedna trzecia wniosków o uzyskanie obywatelstwa Wielkiej Brytanii jest składana przez unijnych imigrantów. Według Home Office za ten wzrost odpowiadają obywatele UE, którym nie udało się zapewnić settled status.

Według danych opublikowanych przez Home Office około 37% wszystkich wniosków w sprawie uzyskania brytyjskie obywatelstwa złożonych między czerwcem 2020 a czerwcem 2021 roku zostało wystosowanych przez obywateli UE. Dla porównania w 2016 roku było ich zaledwie 12 procent. Liczba wniosków o nadanie obywatelstwa brytyjskiego składanych przez unijnych imigrantów wzrosła aż o 83% w porównaniu z poprzednim rokiem, do 74 384. Jak czytamy na łamach "The Evening Standard" mamy do czynienia z ich rekordową ilością na przestrzeni 12 miesięcy od 2004 roku, gdy zaczęto prowadzić te statystyki.

Jak radzą sobie imigranci z UE, którzy nie otrzymali settled status?

Według Home Office ten iście rekordowy wzrost chęci stania się poddanym Elżbiety II i zyskania brytyjskiego paszportu wynika z faktu, iż nie wszystkim imigrantom z krajów należących do Wspólnoty udało się uzyskać settled status lub po prostu nie zdążyli złożyć swojej aplikacji w terminie. Teraz, aby zabezpieczyć swoje prawa i móc nadal legalnie przebywać w UK, starają się o obywatelstwo UK.

Ogólnie statystyki pokazują, że w roku liczonym od czerwca do czerwca złożono dokładnie 200 177 wniosków o obywatelstwo brytyjskie, a więc ogólnie o 35% więcej niż w roku kończącym się w czerwcu 2020 roku. W tym roku przyznano 147 369 brytyjskich obywatelstw, o 4% więcej niż w poprzednim roku, częściowo z powodu pandemii koronawirusa.

Przypomnijmy, od marca 2019 roku obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin mogą ubiegać się prawo do pozostania na terenie UK w ramach EU Settlement Scheme. Najnowsze dane z programu pokazują, że do 31 lipca 2021 roku w tej sprawie wpłynęło 6,09 mln wniosków do Home Office.