Zdrowie Ukraińcy w Wielkiej Brytanii zszokowani “jakością” opieki dentystycznej NHS

Jak w chwili obecnej wygląda opieka stomatologiczna w Wielkiej Brytanii? Odpowiadając jednym słowem – źle. Po prostu źle.

Z zeszłorocznej ankiety BBC wynika, że aż 90% gabinetów dentystycznych funkcjonujących w Wielkiej Brytanii nie przyjmuje już nowych dorosłych pacjentów. Z kolei według danych rządowych niezaspokojone zapotrzebowanie na stomatologię w ramach NHS w samej Anglii jest rekordowo wysokie. Aż 12 milionów osób (jedna czwarta populacji!) musi się po prostu obejść bez niej.

Stan, w jaki znajduje się opieka dentystyczna w UK, zszokował Ukraińców, którzy na Wyspie znaleźli schronienie przed wojną toczącą się w ich kraju. Dostęp Ukraińców do opieki medycznej w ramach NHS jest bezpłatny, ale w praktyce go po prostu nie ma. Niemożliwym pozostaje umówienie się na jakąkolwiek wizytę.

W jakiej sytuacji znajduje się opieka dentystyczna w UK?

– Nie mamy dostępu do dentysty. To jest szalone. Dla nas jest to sytuacja nie do pomyślenia! – komentuje 30-letnia Boyka, jak cytujemy za “Guardianiem”. – Na Ukrainie przemysł dentystyczny jest ogromny. Wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz, za 8 czy 10 funtów możesz sobie wybielić zęby i zapewnić hollywoodzki uśmiech. Jeśli masz większe problemy ze swoimi zębami, to za 2000 funtów możesz sobie wstawić zupełnie nowe. A jak to wygląda tutaj? Przychodzimy do lekarza, a ten oznajmia nam, że nas nie przyjmie. No nie ma miejsc – kontynuuje kobieta z Ukrainy.

To właśnie Ukraina jest bardzo popularnym kierunkiem turystyki medycznej właśnie w kwestii usług związanych ze stomatologią.

Warto dodać, że nie jest to tylko odosobniona opinia w tej kwestii. W ramach raportu “Humanitarian Visas in a Hostile Environment” przygotowanego przez naukowców z Birmingham University przeprowadzono rozmowy z 43 Ukraińcami i obywatelami Hongkongu. Jednym z badanych aspektów było właśnie porównanie jakości opieki dentystycznej i, mówiąc delikatnie, stomatologia w UK wypada dość kiepsko.

W jaki sposób do problemu odnosi się rząd?

– Zgłaszane przez ludzi doświadczenia były niezwykle podobne i charakteryzowały się niskim standardem usług, szczególnie jeśli chodzi o szybkość i problemy ze znalezieniem dentysty – jak czytamy, cytując za “Guardianem”.

“Dostęp do stomatologii poprawia się – w zeszłym roku do dentysty NHS zgłosiło się 1,7 miliona więcej dorosłych i około 800 000 dzieci więcej – ogłosiliśmy także plany zwiększenia liczby miejsc w szkołach dentystycznych o 40%. Każdego roku inwestujemy 3 miliardy funtów w opiekę stomatologiczną NHS” – to oficjalny komentarz rzecznika brytyjskiego ministerstwa zdrowia w tej sprawie.