Podróże i turystyka Sześć osób zostało rannych w trakcie lądowania na lotnisku. Wszyscy trafili do szpitala

Jeden pasażer i pięciu członków personelu pokładowego trafiło do szpitala po „twardym lądowaniu” samolotu American Airlines na lotnisku na Hawajach. Na pokładzie znajdowało się 167 pasażerów. Policja prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie.

Samolot linii American Airlines lecący z Los Angeles, ze 167 pasażerami na pokładzie, wylądował 27 stycznia około godziny 14.00 czasu lokalnego na lotnisku Kahului na wyspie Maui (na Hawajach). Policja na lotnisku odebrała wezwanie około godziny 14.21.

Zostali ranni w trakcie lądowania

Obecnie Federalna Administracja Lotnicza (Federal Aviation Administration – FAA) prowadzi dochodzenie w sprawie dramatycznego lądowania, w czasie którego rannych zostało sześć osób. Jeden pasażer i pięciu członków załogi. Samolot wycofano z użytku na czas prowadzenia śledztwa.

Przeczytaj też:

Pasażer Ryanaira popijał wódkę na pokładzie i atakował innych pasażerów alkohol

W oświadczeniu linie American Airlines poinformowały lakonicznie, że w samolocie „wystąpił problem podczas lądowania”. I dodały: „Bezpieczeństwo naszych klientów i członków zespołu jest naszym najwyższym priorytetem”. Wiadomo, że po wylądowaniu samolot podkołował do bramki, a pasażerowie i członkowie załogi, którzy nie byli ranni, wysiedli z maszyny normalnie. Jednak sześć rannych osób trafiło do szpitala z obrażeniami, ale – jak później poinformowano – nie były one poważne.

Trudny czas dla amerykańskich linii lotniczych

Do niepokojącego w skutkach lądowania samolotu linii American Airlines na Hawajach doszło w trudnym dla amerykańskich linii lotniczych czasie. Przypomnijmy, że samolot 737 Max 9 linii Alaska Airlines został uziemiony na początku tego roku. Po tym, jak zaraz po starcie eksplodowała w nim zatyczka w drzwiach. W efekcie w samolocie doszło do silnej dekompresji na wysokości 5300 metrów. Nikomu nic się nie stało tylko dlatego, że żaden z pasażerów obecnych na pokładzie nie siedział w fotelach znajdujących się w tym rzędzie. Po inspekcji maszyny i zatwierdzeniu przez FAA, między 26 a 28 stycznia samolot wrócił do użytku.

Alaska Airlines Boeing 737MAX9 (N704AL, built 2023) safely returned to land at Portland-Intl AP (KPDX), OR following an inflight separation of the left-hand emergency exit door during climb-out. All 180 aboard flight #AS1282 to Ontario, CA remained unhurt.… pic.twitter.com/Z3mMP9rs1Y — JACDEC (@JacdecNew) January 6, 2024

Przeczytaj też:

Tanie linie lotnicze Transavia wprowadzają opłaty za bagaż podręczny Breaking News

Natomiast 18 stycznia samolot linii American Airlines zjechał z pasa startowego wkrótce po wylądowaniu na pokrytym śniegiem lotnisku Rochester w Nowym Jorku. Z kolei kilka dni później lot między Teksasem a Karoliną Północną został przekierowany do Houston po doniesieniach o pożarze na pokładzie.