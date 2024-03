Kryzys w UK UK wydaje zbyt mało na niskoemisyjną energetykę

Greenpeace informuje, że Wielka Brytania zbyt mało wydaje na niskoemisyjną energetykę. Znacznie więcej od UK na transformację energetyczną przeznaczają takie rozwinięte kraje Europy jak Włochy, Niemcy, Francja czy Hiszpania.

Wielka Brytania nie inwestuje wystarczająco dużo w transformację energetyczną

Wielka Brytania wydaje na niskoemisyjną politykę energetyczną znacznie mniej niż inne, duże gospodarki europejskie. Analiza danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej przeprowadzona przez Greenpeace pokazała, że wydatki poczynione przez Londyn na działania w zakresie ograniczenia emisji CO2 do atmosfery osiągnęły kwotę 33,3 mld dolarów (26,2 mld funtów) w ciągu trzech lat od kwietnia 2020 r. do końca kwietnia 2023 r. W tym samym czasie Włochy przeznaczyły na transformacje energetyczną 111 mld dolarów, Niemcy – 92,7 mld dolarów, Francja – 64,5 mld dolarów, a Hiszpania około 51,3 mld dolarów.

Wśród działań na rzecz niskoemisyjności pod uwagę wzięto przede wszystkim rozbudowę sieci elektroenergetycznych, efektywność energetyczną, innowacje w zakresie paliw i technologii, rozwój niskoemisyjnego i efektywnego transportu oraz produkcję niskoemisyjnej energii elektrycznej.

Stworzenie niskoemisyjnej gospodarki może być kluczem do sukcesu

Eksperci coraz częściej wskazują, że inwestycje w nowoczesne, niskoemisyjne technologie pozwoliłyby obniżyć rachunki gospodarstw domowych. A to jeszcze nie wszystko. Transformacja energetyczna mogłaby napędzić wzrost gospodarczy w większym stopniu niż jakiekolwiek obniżki podatków. Niestety jednak rząd UK robi zbyt mało w kwestii niskoemisyjności. – Istnieją obecnie bardzo mocne dowody na to, że Wielka Brytania inwestuje znacznie mniej niż jej konkurenci. W obszarach takich jak przeciwdziałanie zmianom klimatu, ograniczanie utraty różnorodności biologicznej i przeciwdziałanie degradacji środowiska – mówi Bob Ward, jeden z dyrektorów the Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment w London School of Economics and Political Science.

I dodaje: – Ten niski poziom inwestycji wyjaśnia, dlaczego produktywność w Wielkiej Brytanii uległa stagnacji. A wzrost gospodarczy jest tak słaby. To wyjaśnia również, dlaczego nasze domy i firmy są podatne na skutki zmiany klimatu. Na naszych obszarach wiejskich i w morzach ubywa dzikiej fauny i flory. W naszych miastach unosi się brudne powietrze, a rzeki i plaże są pokryte ściekami.