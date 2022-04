UK wprowadziło zakaz wwozu zwierząt domowych z Polski w celach „komercyjnych”. Co to oznacza w praktyce?

Fot. Getty

Przewóz zwierząt domowych z Polski do UK. W jakim zakresie został zakazany przez brytyjskie władze? Kiedy mamy do czynienia z „importem komercyjnym”?

W ostatnich dniach polskie media społecznościowe obiegła dość szokująca wiadomość, dotycząca zmiany brytyjskich przepisów w kwestii przewozu zwierząt z Polski do UK. Do 14 maja 2022 zakazano wwozu psów, kotów i fretek w ramach tak zwanego „importu komercyjnego”. Co dokładnie oznacza to w praktyce? Czym właściwie jest „commercial import” i jakiego rodzaju transportu zwierząt dotyczy?

Zakaz wwozu kotów i psów z Polski do UK – kogo obowiązuje?

Na brytyjskich stronach rządowych gov.uk, dotyczących wwozu zwierząt domowych do UK, pojawił się następujący komunikat:

„Do 14 maja 2022 r. nie można wwozić w celach handlowych psów, kotów i fretek z Ukrainy, Białorusi, Polski i Rumunii. Dotyczy to również zwierząt ratowniczych”.

Na jednej z grup na Facebooku, zrzeszającej Polaków mieszkających i pracujących w UK, pojawiła się w związku z tym ożywiona dyskusja na temat znaczenia terminu „commercial import”, użytego w oryginalnym anglojęzycznym komunikacie rządowym. Niektórzy facebookowicze twierdzili, że chodzi o jakikolwiek przewóz zwierząt do Wielkiej Brytanii, inni pisali, że chodzi o przewóz zwierząt w celu ich sprzedaży na Wyspach, a jeszcze inni byli zdania, że termin ten obejmuje też przewóz prywatnych zwierząt za pośrednictwem firm transportowych.

Jak zatem należy rozumieć rządowy komunikat? Doprecyzowanie kłopotliwego terminu „commercial imports” znajdujemy na szczęście na tej samej stronie rządowej, na której widnieje wyżej przytoczony komunikat dotyczący zakazu. W wyjaśnieniu na gov.uk czytamy:

„Koty, psy i fretki są importowane w celach komercyjnych, jeśli są sprowadzane do Wielkiej Brytanii w celu: znalezienia nowego domu

sprzedaży

przeniesienia własności (włączając koty i psy ratownicze przywiezione do Wielkiej Brytanii w celu znalezienia nowego domu). Koty, psy i fretki przywiezione do Wielkiej Brytanii jako własne zwierzęta domowe (będą mieszkać z tobą i nie zostaną przekazane do nowego domu, sprzedane ani nie zmienią właściciela) są również importowane w celach komercyjnych w przypadku gdy: przywozisz więcej niż 5 zwierząt

nie możesz [zorganizować] podróży tak, aby towarzyszyć swoim zwierzakom 5 dni przed lub po ich przybyciu do Wielkiej Brytanii. Komercyjny import kotów domowych, psów i fretek musi pochodzić z zatwierdzonych krajów UE i poza UE”.

Powyższe zasady oznaczają, że zakaz wwozu zwierząt z Polski do UK nie dotyczy podróży prywatnych w celach takich, jak na przykład przeprowadzka z własnym zwierzęciem, wyjazd służbowy ze zwierzęciem, wyjazd wakacyjny ze zwierzęciem itp. Natomiast zakaz dotyczy z pewnością wwożenia zwierząt w celu ich sprzedaży lub przekazania komuś innemu na Wyspach, a także wwożenia zwierząt należących do kogoś innego (chodzi tu, na przykład, o przewóz zwierząt przez firmy transportowe).

W tym ostatnim przypadku chodzi jednak nie o wszystkie sytuacje, ale przede wszystkim o te, w których właściciel zwierzęcia nie towarzyszy swoim zwierzętom przez co najmniej 5 dni przed lub po podróży do UK. Ponadto, nawet jeśli wieziemy z Polski nasze własne zwierzę naszym własnym samochodem do UK, ale naszym celem jest oddanie komuś zwierzaka (np. ofiarowania szczeniaka w prezencie) lub sprzedanie go w UK, to obecnie jest to niedozwolone.

Przewóz zwierząt domowych do UK – zasady ogólne

Dodatkowo, należy pamiętać, że wszelkie zwierzęta domowe wwożone do UK (zarówno według zasad ogólnych, jak i według szczegółowych zasad komercyjnych), muszą też spełniać podstawowe wymogi sanitarno-epidemiologiczne, wśród których najważniejsze to:

zaczipowanie zwierzaka przed wjazdem do UK

szczepienie przeciw wściekliźnie

odrobaczenie (w przypadku psów chodzi przede wszystkim o tasiemca).