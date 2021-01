Podróż ze zwierzakiem do UK od 1 stycznia 2021. Jakie dokumenty są potrzebne i co załatwić przed wyjazdem?

Fot. Getty

Jakie zasady podróżowania do UK z psem, kotem czy fretką obowiązują od 1 stycznia 2021? Oto, jakie warunki trzeba spełnić i jakie dokumenty przedstawić po okresie przejściowym.

Na brytyjskich stronach rządowych opublikowano aktualizację zasad, dotyczących podróży do i z UK ze zwierzakiem. Zasady te obowiązujących od 1 stycznia 2021, czyli od zakończenia brexitowego okresu przejściowego, i dotyczą warunków oraz dokumentów przewozowych dla zwierząt domowych, takich jak psy (w tym psy asystujące), koty i fretki.

Podróż do UK ze zwierzakiem. Co załatwić przed wyjazdem?

Każde zwierzę domowe przed wjazdem na teren Wielkiej Brytanii musi:

posiadać mikroczip

być zaszczepione przeciwko wściekliźnie - po podstawowych szczepieniach trzeba odczekać 21 dni przed podróżą

jeśli w kraju, z którego podróżujesz, występuje tasiemiec, musisz odrobaczyć zwierzę nie później niż 24 godziny i nie wcześniej niż 120 godzin przed przekroczeniem granicy UK. Preparat odrobaczający musi zawierać prazykwantel lub jego odpowiednik o udowodnionej skuteczności w zwalczaniu tasiemca.

Podróż ze zwierzakiem do UK po 1 stycznia 2021

Podróż do UK ze zwierzakiem. Jakie dokumenty są potrzebne?

Przy wjeździe i wyjeździe z UK, zwierzę domowe musi mieć jeden z poniższych dokumentów:

unijny paszport dla zwierząt domowych wydany w UE (lub w Wielkiej Brytanii, jeśli był wydany przed 1 stycznia 2021)

paszport dla zwierzęcia z innego państwa, wymienionego na liście na stronie gov.uk

świadectwo zdrowia zwierzęcia (ang. animal health certificate - AHC) wydane w UK

brytyjskie świadectwo zdrowia zwierzaka (ang. GB pet health certificate - tylko w przypadku podróży do Wielkiej Brytanii)

Dokumentów nie potrzeba w przypadku podróży z Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich lub Wyspy Man.

Czy w UK obowiązuje unijny paszport dla zwierzaka?

Tak, do Wielkiej Brytanii nadal można wjechać ze zwierzęciem na podstawie wydanego w państwach UE dokumentu zwanego paszportem dla zwierząt.

Punkty kontroli granicznej zwierząt

Ze zwierzakiem możesz podróżować przez granice UK tylko po zatwierdzonych trasach, przez wyznaczone punkty kontroli, które można sprawdzić na stronie gov.uk. Dokumenty i mikroczip zwierzaka zostaną sprawdzone przy wjeździe do UK. Z poruszania się po z góry wyznaczonych trasach zwolnione są osoby podróżujące z psami asystującymi.

Podróżowanie z więcej niż 5 zwierzętami

Jedna osoba nie może wjechać do UK z więcej niż pięcioma zwierzakami domowymi na raz. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy celem podróży jest uczestnictwo lub trening do:

konkursu

pokazu

wydarzenia sportowego.

Należy jednak pamiętać, że takie cele podróży muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami rejestracyjnymi, które zostaną sprawdzone przy przekraczaniu granicy. Dodatkowo, wymóg udziału lub treningu do co najmniej jednego ze wskazanych wydarzeń dotyczy każdego zwierzęcia, z którym podróżujesz (jeśli łącznie jest ich więcej niż 5), a każde zwierzę musi mieć więcej niż 6 miesięcy.

Więcej informacji na temat podróżowania do UK ze zwierzęciem domowym od 1 stycznia 2021 znajdziesz na oficjalnej stronie rządowej: Pet travel: to and from Great Britain.