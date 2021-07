UK dostanie pieniądze z UE na walkę ze skutkami epidemii pomimo Brexitu. Rząd zachęca lokalne władze do eksponowania unijnej flagi

Fot. Getty

Choć trudno w to uwierzyć, to Wielka Brytania otrzyma pieniądze z Unii Europejskiej na walkę ze skutkami epidemii Covid-19. Ale pod jednym warunkiem – że w miejscach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyeksponuje unijną flagę.

To, że Wielka Brytania otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pieniądze na walkę ze skutkami epidemii Covid-19, nie jest w zasadzie niczym szczególnym, ponieważ ma do tego prawo do 2023 r. Jednak to, co może nieco dziwić, to fakt, że rząd zalecił właśnie lokalnym władzom eksponowanie unijnej flagi w miejscach dofinansowanych z funduszu. Tak się bowiem składa, że warunkiem otrzymania środków z funduszu jest wyraźne zaznaczenie, że pochodzą one z Unii Europejskiej.

Przeciwnicy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oskarżają rząd Borisa Johnsona o hipokryzję – w końcu flaga UE od dawna usuwana jest z miejsc publicznych w UK, a teraz Downing Street zachęca władze lokalne, by flagę tę ponownie umieszczać tam, gdzie środki unijne zostaną wykorzystane. - To pokazuje absurdalną hipokryzję tego konserwatywnego rządu. Oni poświęcili całe lata na potępianie projektów unijnych i na wycofanie Wielkiej Brytanii z takich programów finansowania, a teraz mają czelność chwalić fundusz, z którego można skorzystać tylko dzięki takiej współpracy europejskiej, od której oni się odwracali – skrytykowała postawę rządu Christine Jardine z Liberalnych Demokratów.

Fundusz unijny na walkę ze skutkami epidemii

W ramach Welcome Back Fund councile w całym kraju otrzymają £56 mln. Pieniądze mają zostać wykorzystane przede wszystkim na działania zachęcające ludzi do powrotu do sklepów, które mocno ucierpiały w trakcie epidemii. Środki mają wspomóc miasta w adaptowaniu ulic handlowych i „promowaniu bezpiecznego środowiska dla lokalnego handlu i turystyki, szczególnie na głównych ulicach miast”. Bezpieczne środowisko oznacza m.in. dodatkowe miejsca do siedzenia, nowe tereny zielone, nowe oznakowania, kwiaty, a także usunięcie szpecących centra miast graffiti.