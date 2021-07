Czym jest Housing Benefit i kto może starać się o zasiłek mieszkaniowy?

Housing Benefit, czyli zasiłek mieszkaniowy, to świadczenie, które przyznawane jest na pokrycie całości albo części czynszu – w mieszkaniu komunalnym, socjalnym albo w mieszkaniu wynajmowanym od prywatnego właściciela.

Zasiłek mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii przysługuje on osobom, które są bezrobotne, mają niskie dochody lub pobierają zasiłek. Kto może starać się o Housing Benefit i jakie są zasady jego przyznawania?

Kto może liczyć na zasiłek Housing Benefit?

O przyznanie zasiłku mieszkaniowego Housing Benefit może wnioskować każda osoba – zarówno pracująca, jak i bezrobotna, która potrzebuje pomocy w płaceniu czynszu.

Nie wszystkie jednak okoliczności pozwalają na pobieranie zasiłku Housing Benefit, ponieważ z zasiłku nie mogą skorzystać:

Osoby, których oszczędności przekraczają sumę 16 tys. funtów;

Osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup własnego domu;

Osoby, które mieszkają w domu bliskiego krewnego;

Osoby, które ubiegają się o Universal Credit;

Osoby, które żyją z partnerem, który już pobiera Housing Benefit;

Osoby, które studiują w pełnym wymiarze godzin i nie posiadają dzieci albo zaświadczenia o niepełnosprawności;

Cudzoziemcy, którzy w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego szukają pracy;

Cudzoziemcy, którzy wnioskują o azyl na terenie Wielkiej Brytanii albo których pobyt jest przez Wielką Brytanię sponsorowany;

Cudzoziemcy, którzy podlegają kontroli imigracyjnej i którzy są w posiadaniu zaświadczenia niezezwalającego im na pobieranie zasiłków.

15 maja 2019 roku weszła w życie ważna zmiana, która dotyczy partnerów, którzy chcą ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy. Mogą oni to zrobić tylko wtedy, gdy:

- jedno z nich osiągnęło już wiek emerytalny;

- jedno z nich osiągnęło wiek emerytalny i zaczęło ubiegać się o Housing Benefit lub kredyt emerytalny dla pary małżeńskiej przed terminem 15 maja 2019 roku.

Zasady przyznawania Housing Benefit

O Housing Benefit może wnioskować tylko jedna osoba, dlatego w przypadku par (małżeństw lub związków cywilnych), może się o niego starać tylko jeden z partnerów. Zasiłek może zostać przyznany osobie wnioskującej na pokrycie albo całego czynszu, albo tylko pewnej jego części, a wszystko to zależy od następujących czynników:

Rodzaju nieruchomości - mieszkanie może być komunalne, socjalne albo należeć do prywatnego właściciela;

Wielkości kwalifikującego się czynszu, czyli czynszu rozsądnego dla odpowiedniej nieruchomości w konkretnej dzielnicy;

Posiadania bądź nie wolnego pokoju, ponieważ jeden wolny pokój to 14 proc. mniej zasiłku, a dwa wolne pokoje – 25 proc. mniej;

Dochodu gospodarstwa domowego, które obejmuje też zasiłki, oszczędności (od ponad 6 tys. funtów) i emerytury;

Okoliczności, tzn. liczby dzieci i osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym.

Trzeba też wiedzieć, że zasiłek nie pokrywa opłat za wodę (w tym ciepłą), ogrzewanie i prąd, a zatem jeśli w cenie najmu opłaty te są już wliczone, to przy ustalaniu wysokości zasiłku muszą one zostać odjęte od końcowej wysokości czynszu.

Co trzeba zrobić, aby ubiegać się o Housing Benefit

Aby otrzymać zasiłek Housing Benefit należy wypełnić stosowny formularz „HCTB” i wysłać go albo do siedziby władz lokalnych, albo do Jobcentre Plus. Adresat wypełnionego wniosku nie jest jednak obojętny, ponieważ z Jobcentre Plus należy się kontaktować wtedy, gdy pobieramy już jakieś zasiłki. We wniosku podajemy takie dane, jak:

- wysokość obecnego czynszu;

- wysokość opłat wliczonych do czynszu;

- wysokość opłat dodatkowych na utrzymanie domu/mieszkania (np. ubezpieczenie);

- dane właściciela nieruchomości albo agencji, która ją wynajmuje.

Do wniosku należy dołączyć także dowody na to, że znajdujemy się w trudnej życiowej i finansowej sytuacji. W tym celu należy przedstawić:

- ostatnie payslipy – dwa, jeśli otrzymujemy pensję co miesiąc, albo pięciu, jeśli co tydzień;

- wyciągi bankowe lub wyciągi z kasy oszczędnościowej za ostatnie dwa miesiące;

- dokumenty na to, że uzyskujemy dochody z innych źródeł, np. akcje, obligacje;

- dowód na uzyskiwanie dochodów przez osoby, które znajdują się na naszym utrzymaniu;

- osoby, które pracują lub ubiegają się o zasiłek dla szukających pracy, muszą także dodatkowo przedstawić dane oraz adres zamieszkania partnera.