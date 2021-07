Odsetek imigrantów z UE pracujących w branży hospitality w UK znacznie spadł. Nowi pracownicy to głównie Brytyjczycy

Fot. Getty

Najnowsze dane pokazują, że w branży hospitality znacząco spadła liczba pracowników pochodzących z Unii Europejskiej. Blisko dwóch na trzech nowych pracowników zatrudnianych w tym sektorze to Brytyjczycy.

Dane zebrane przez firmę Fourth pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat liczba pracowników z Unii Europejskiej zatrudnionych w branży hospitality znacząco spadła. W 2019 r. w ponad 700 firmach z branży hospitality zatrudnionych było aż 43 proc. pracowników z UE, podczas gdy w tym roku jest ich tylko 37 proc. Z kolei proporcja Brytyjczyków zatrudnionych w sektorze turystyczno – hotelarskim wzrosła z 46 proc. do 51 proc. Obecnie także Brytyjczycy stanowią blisko 2/3 nowych pracowników zatrudnianych w branży. Nowi pracownicy pochodzący z UE stanowili z kolei w 2021 r. zaledwie 28 proc. siły roboczej, podczas gdy w styczniu 2019 r. było ich aż 50 proc.

Kryzys na rynku pracy w UK

Malejąca liczba pracowników z UE w branży hospitality zaczyna być nie lada problemem, ponieważ firmy nie mają kim uzupełnić wakatów. Z powodu braku siły roboczej, do zamknięcia lub ograniczenia swojej działalności zmuszonych zostało już wiele restauracji. A trzeba mieć na uwadze, że w branży hospitality część pracowników wciąż przebywa na pełnym lub elastycznym urlopie furlough. - Potężna kumulacja, wyjście Wielkiej Brytanii z UE i niszczycielski wpływ pandemii nadal znacząco wstrząsa rynkiem pracy w sektorze hospitality – zaznacza Sebastien Sepierre z Fourth. - Szeroko nagłośniony w mediach kryzys kadrowy jest ogromnym wyzwaniem dla firm, a jest to konsekwencją wyraźnego kurczenia się puli pracowników, w szczególności tych pracujących na zapleczach. Nie jest jasne, jak długo mogą trwać te zakłócenia i jak zostaną one rozwiązane w nadchodzących miesiącach podczas długiej drogi [zmierzającej] do ożywienia [gospodarczego] – dodaje ekspert Fourth.