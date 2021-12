UFO w Irlandii Północnej - w 2021 roku odnotowano znaczący wzrost doniesień dot. niewyjaśnionych zjawisko na niebie

W Irlandii Północnej mieliśmy do czynienia ze zwiększoną liczbą doniesień o niezidentyfikowanych obiektach latających nie niebie. PSNI otrzymało osiem raportów o domniemanych obserwacjach UFO w 2021 roku.

Od tajemniczych dysków unoszących się nad Slemish Mountain w hrabstwie Antrim po dziwne obrazy nagrane przez kamery CCTV - w zeszłym roku w Irlandii Północnej wzrosła liczba obserwacji niezidentyfikowanych obiektów. Ponownie. W sumie, w 2021 roku odnotowano aż osiem tego typu wydarzeń. W 2020 roku było ich sześć, natomiast w 2019 - już tylko cztery. Najciekawszych z nich był raport o statku kosmicznych z migającymi światłami, który miał pojawić się w rejonie Downpatrick dniu 17 stycznia 2021.

W mijającym roku ludzie w Irlandii Północnej częściej widzieli na niebie UFO

Jak podaje "The Evening Standard" w maju policja otrzymała dwa raporty o obserwacjach tego typu. Jeden z nich dotyczył białych świateł w rejonie Maghaberry i pojawienia się dziwnego dysku na niebie w rejonie Slemish w Co Antrim pod koniec miesiąca. W lipcu pojawił się raport o "dziwnych obrazach" zarejestrowanych przez kamery telewizji przemysłowej (CCTV) w domu w rejonie Newtownabbey oraz o obiekcie w kształcie kopuły z ośmioma światłami na niebie w rejonie Saintfield. We wrześniu w rejonie Lisburn wpłynęło zgłoszenie o pojawieniu się "obcych w sypialni", a w październiku pacjent zgłosił, że... został uprowadzony przez kosmitów. Ostatni raport z 2021 roku dotyczył "niezwykłych jasnych świateł na niebie" i został otrzymanych w listopadzie.

Rzecznik PSNI potwierdził na łamach agencji prasowej PA, że nie przeprowadzono żadnych dochodzeń w związku z tymi incydentami.

Czy pandemia miała na ten fakt jakiś wpływ?

Skąd wzięło się takie "zagęszczenie" domniemanej obecności UFO i kosmitów na ziemi? Czy ma jakiś związek z faktem, że ludzie w tym okresie w dużej mierze poddani byli restrykcjom covidowym i trwał lockdown? Według Nicka Pope`a, który zajmował się badanie zjawisk związanych z UFO dla Ministerstwa Obrony bardzo prawdopodobne jest to, że ludzie w czasie pandemii spędzają w domu więcej czasu i to może doprowadzać do większej liczby obserwacji.

"Trudno powiedzieć, co kryje się za niewielkim wzrostem liczby obserwacji" - komentował Pope. "Covid-19 i lockdown mogły odegrać pewną rolę, ponieważ ludzie mieli więcej czasu podczas pandemii i być może zauważali rzeczy, które wcześniej mogły pozostać niezauważone".