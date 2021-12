Najlepsze alkohole w 2021 roku. Przedstawiamy ranking 15 wyjątkowych marek wraz z ich cenami

Na rynku jest tak wiele alkoholi, że sporządzenie rankingu tych najlepszych należy do trudnych zadań, ale - jak pokazało VinePair - nie są to zadania niemożliwe. Opracowanie listy trunków, które zajęły najwyższe miejsca wśród degustatorów w 2021 roku, zostało już opublikowane i warto się z nim zapoznać.

Tworząc ranking najlepszych alkoholi w 2021 roku wzięto pod uwagę takie czynniki, jak: jakość, nowe lub limitowane edycje, popularność, a także cena (każdy trunek bowiem musi sprostać cenie, którą osiąga na rynku).

Najlepsze alkohole w 2021 roku

Tegoroczna selekcja obejmuje 14 różnych rodzajów alkoholi z wielu kontynentów. Leciwe lub niepodlegające ocenie pod względem czasowym, tradycyjne lub awangardowe, stworzone do koktajli lub popijania, każda interpretacja sztuki destylacji jest reprezentowana w tej kolekcji wyjątkowych butelek. VinePair opracowało ranking aż 50 najlepszych alkoholi, jednak my przedstawimy 15 najlepszych z tych 50 najlepszych z opisem każdego z nich, a także średnią ceną, jaką osiąga na rynku.

15. Knob Creek – 12-letni burbon. Osoby pijące burbon wiedzą, że nie musimy przywiązywać zbytniej wagi do informacji o wieku tego trunku i że z pewnością nie powinniśmy jej utożsamiać z jakością. Ale na rynku alkoholowym szeroko dostępna wersja 12-letnia, której średnia cena bliższa jest 50 USD niż 100 USA, wydaje się dość godna uwagi. Whisky w tej butelce spełnia swoje wymagania. Jest mocna i intensywna, a także prezentuje szeroką gamę smaków z naciskiem na czekoladę, orzeszki ziemne i dąb. Średnia cena to 68 USD.

14. Tequila Ocho Reposado – w czasach, kiedy miłośnicy tequili skupiają się na dodatkach i „naturalnych” aromatach, Tequila Ocho nadal daje nieokiełznaną radość z czystego charakteru agawy we wszystkich swoich ekspresjach. Krótki okres starzenia dodał do smaku najdelikatniejszy aromat słodkiego dębu, podczas gdy kwiatowy, miodowy i pikantny urok destylatu bazowego nadal utrzymuje się w tle. Średnia cena: 55 USD.

13. Talisker – 18-letnia szkocka whisky Single Malt. Talisker zrobił furorę w 2021 roku, kiedy wprowadził (w ograniczonym nakładzie) 30- i 43-letnie wydania, a destylarnia oferuje również szerzej dostępny Talisker 25. Wytrawni degustatorzy twierdzą jednak, że miłośnicy torfowego single malta nie powinni szukać dalej niż Talisker 18. Whisky w tym wieku trafia w absolutną słodycz dla torfowej szkockiej. Dymny, owocowy i złożony z niekończącym się finiszem smak. Starsze whisky ryzykuje utratę niektórych torfowych nut, które świetnie nadają się do ożywienia doświadczenia. Średnia cena: 180 USD.

12. Calvados Domfrontais – jeśli czekaliście na wybór „dzikiej karty” na liście, to jest to. Ogólnie Calvados pozostaje niedoceniany, oferując lżejszą, bardziej energetyczną alternatywę dla koniaku i wykazując znacznie bardziej świeży charakter owocowy. Pomijając uogólnienia, ta butelka będzie pasować do najbardziej cenionych szkockich, burbonów lub dżinów pod względem złożoności. Średnia cena 43 USD.

11. Frey Ranch Straight Rye Whiskey – Frey Ranch jest obecnie jedną z najbardziej ekscytujących gorzelni w Ameryce. Ta 100-procentowa whisky żytnia – godna uwagi pod swoim względem – nie jest tylko destylowana, starzona i butelkowana na Frey Ranch, ale producent uprawia również wszystkie płatki ozime, które stanowią całość wypadkowej. Średnia cena: 66 USD.

10. Francois Voyer X.O - to koniak z apelacji Grande Champagne, który okazał się imponującą i konkurencyjną kategorią podczas tegorocznych degustacji VinePair. Ten X.O. posiada wiele profili, od dekadenckich i słodkich po owocowe, mocne i pełne życia. Ewoluuje zarówno w szkle, jak i na podniebieniu. Średnia cena: 130 USD.

9. Mezcal Vago Espadin By Joel Barriga – jest to mescal o wysokiej rozdzielczości. Butelkowany z 50,3 proc. ABV, ma moc od pierwszej minuty i szybko ujawnia coś więcej niż przytłaczający dym. Nuty owoców tropikalnych i kwiatów są uwydatnione przez wyższą niż przeciętna zawartość alkoholu, podczas gdy nuty spieczonej ziemi utrzymują się na całym podniebieniu. Średnia cena: 56 USD.

8. Appleton Estate 15-letni Black River Casks – rum ten łączy w sobie mieszankę jamajskich destylatów kolumnowych. Z zachęcającą obsadą owocowych, drzewnych i korzennych nut, ten specjalny rum z łatwością łączy się z podobnie wiekowymi szkockimi, koniakami i burbonami. Śrenia cena: 65 USD.

7. Crown Royal Noble Collection – 16-letnia whisky żytnia. Pedanci mogą zauważyć, że ze względu na to, że jest kanadyjską whisky żytnią, wersja ta może zawierać prawie 10 proc. wina lub innego alkoholu w mieszance, o ile starzeje się przez dwa lata w dębie. Warto poświęcić chwilę na to wydanie, które zawiera w sobie aromaty kukurydzy, fiołka i słodyczy. Tutaj dębowa złożoność miesza się ze słodką papryką na podniebieniu. Te 16 lat w beczce wysuwają się na pierwszy plan przy długim finiszu. Średnia cena: 73 USD.

6. Tears of Llorona Extra Anejo Tequila – leżakowana w beczkach po sherry, szkockiej i koniaku, od początku do końca zachowuje silną obecność przyprawionej gotowanej agawy. Średnia cena: 250 USD.

5. Fords London Dry Gin – trudno znaleźć gin, który okaże się tak wszechstronny i tak specjalnie dostosowany do napojów takich jak G&T, Martini, Last Word i Corpse Reviever. Średnia cena: 25 USD.

4. Old Forester The 117 Series "High Angels" Share Bourbon Whisky – whisky ta charakteryzuje się niezwykle skoncentrowanym aromatem, intensywnością, wagą i bogactwem na podniebieniu oraz światem nieustannie ewoluujących smaków. Średnia cena: 50 USD.

3. El Tesoro Blanco Tequila – El Tesoro Blanco robi wiele rzeczy i wszystkie robi znakomicie. Po pierwsze kwestionuje pogląd, że niestarzona tequila jest przeznaczona tylko do koktajli, a starzona do popijania. Następnie zapewnia jedną z najczystszych ekspresji sfermentowanej i destylowanej agawy na świecie, jednocześnie przebijając się do nowej sfery nut degustacyjnych rzadko spotykanych w tequili. To blanco jest jednocześnie kwiatowe, owocowe, pikantne, słone i perfumowane. Średnia cena: 46 USD.

2. Mortlach 20YO Cowie's Blue Seal – szkocka whisky Single Malt. Aromaty fiołka i słodkich jagód nadają jej żywy ton, sugerując niuanse, które wkrótce nastąpią, ale przeczą mocy i energii obecnych na podniebieniu. Jest to wyjątkowy single malt – taki, który z nawiązką sprosta swojej cenie. Średnia cena: 240 USD.

1. Maker's Wood Finishing Series FAE 01 Bourbon Whisky – wprowadzona w 2019 roku seria Wood Finishing Series opiera się na procesie, którego pionierem był Bill Samuels Jr. podczas tworzenia Maker’s Mark 46. Proces dojrzewania polega na przeniesieniu w pełni dojrzałego Cask-strenght Maker’s Mark do beczek zawierających unikalne połączenie drewnianych klepek. Beczki następnie spoczywają w wapiennej piwnicy gorzelni, gdzie whisky, beczki i klepki mają czas na interakcję i rozwój intrygujących smaków i aromatów. Seria Wood Finishing ma co roku inny skład, aby wzmocnić inny aspekt profilu smakowego trunku. Umieszczenie tej butelki na pierwszym miejscu jest nie tylko oznaką jej indywidualnej jakości, ale także uznaniem dla serii jako całości. Średnia cena 65 USD.