Met Office ogłasza białe święta w UK. Gdzie dokładnie spadł śnieg?

Met Office oficjalnie potwierdziło, że w tym roku w UK mamy białe święta – przynajmniej w niektórych rejonach. Na sobotę i niedzielę ogłoszono żółte alerty pogodowe. Gdzie dokładnie spadł już śnieg w Wigilię lub Boże Narodzenie i czy jest szansa, że spadnie go więcej?

Według Met Office tegoroczne Boże Narodzenie można zaklasyfikować jako „białe święta” – mimo że śnieg spadł tylko niektórych rejonach UK. Dlaczego? Otóż, zgodnie z definicją brytyjskich meteorologów, o białych świętach w UK można mówić wtedy, kiedy zaobserwowany zostanie przynajmniej jeden płatek śniegu w ciągu 24 godzin w jakimkolwiek miejscu w Wielkiej Brytanii.

Gdzie zatem spadł śnieg? Met Office potwierdziło, że jak na razie białych świąt mogli w tym roku doświadczyć mieszkańcy Braemar i Aboyne w Aberdeenshire, Strathallan w Perthshire oraz mieszkańcy Shetland. Według informacji BBC, śnieg lub śnieg z deszczem pojawił się też w Yorkshire Dales w Anglii.

Some light #snow across eastern Scotland early this #Christmas morning ❄️



Provisionally looks like a #WhiteChristmas for this part of the UK pic.twitter.com/QSrjM7cluG