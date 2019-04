UE ostrzega: Theresa May ma 24 godziny na przedstawienie uzasadnienia dla wydłużenia Brexitu

Fot. Getty

Państwa członkowskie Unii Europejskiej są otwarte na to, by ponownie wydłużyć termin Brexitu. Jednak, jak przyznali dziś rano ministrowie po posiedzeniu Rady Unii Europejskiej, Wielka Brytania musi do 24 godzin przygotować wiarygodne i wyczerpujące uzasadnienie dla wniosku o wydłużenie terminu Brexitu.

Wydłużenie ostatecznego terminu Art. 50. jest narzędziem, a nie celem samym w sobie. Strona brytyjska musi nakreślić plan opatrzony wiarygodnym poparciem politycznym, żeby Rada Europejska mogła w uzasadniony sposób opowiedzieć się za wydłużeniem Brexitu – powiedział rumuński minister ds. unijnych George Ciamba na konferencji prasowej zorganizowanej po spotkaniu ministrów państw członkowskich w przeddzień specjalnego szczytu UE ws. Brexitu.

W sprawie zabrał dziś również głos główny negocjator UE Michel Barnier, który ma nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie rozmów prowadzonych obecnie na Wyspach między partią rządzącą i Partią Pracy. - Nowym elementem w tym bardzo, bardzo poważnym i złożonym kontekście, w którym się poruszamy, jest oczywiście fakt, że w końcu podjęte zostały międzypartyjne rozmowy, zainicjowane przez Theresę May z Partią Pracy. W tym względzie wszyscy wyraziliśmy nasze nadzieje i oczekiwania, że dialog ten zakończy się pozytywnym wynikiem, który pozwoli nam w końcu uzyskać większość w odniesieniu do umowy wyjścia – powiedział Barnier.

- To rozszerzenie musi służyć celowi. Musi ono dostarczyć czasu, aby opisany przeze mnie proces polityczny mógł zostać zwieńczony sukcesem i by mogła zostać osiągnięta wspomniana większość – dodał główny negocjator UE ds. Brexitu.

