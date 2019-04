Nigel Farage zamierza startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Internauci nie pozostawiają na nim suchej nitki

Fot: Getty

W wywiadzie dla "Sky News" Nigel Farage powiedział, że zamierza reprezentować swoją nową partię w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w przyszłym miesiącu.

Po decyzji Theresy May o złożeniu prośby o opóźnienie Brexitu do 30 czerwca, Farage powiedział "Sky News": - "Będę przewodził Partii Brexit w tych wyborach europejskich, ponieważ wygląda na to, że do nich dojdzie".

- "Czy jestem z tego powodu szczęśliwy? Nie, nie jestem - właściwie mam w życiu wiele innych rzeczy, którymi wolałbym się zająć. Myślałem, że wygraliśmy bitwę o Brexit, ale po 25 latach starań nie zamierzam patrzeć, jak brytyjscy politycy nas poddają. To jest walka i [politycy] będą bardzo zaskoczeni tym, co dostaną. To hańba, jeśli rozmowy mają być kontynuowane na takiej podstawie".

I will lead @brexitparty_uk into the European elections. The fightback to save Brexit has begun. pic.twitter.com/z4TUdOhRAM

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) April 5, 2019

Internauci zwracają uwagę na ironię kryjącą się w fakcie, że Farage - zagorzały przeciwnik UE - chce startować w wyborach do PE.

He is the reason this country is in such a mess he among others lead the voters down the leave garden path then walked away from it when the vote was announced and left others to sort out the mess left behind — stephen palmer (@Steve0Palmer) April 6, 2019

"To on jest powodem, dla którego ten kraj znalazł się w takim bałaganie, ponieważ między innymi skłonił wyborców do głosowania za odejściem, a następnie opuścił ich, po tym jak ogłoszono wyniki, i pozostawił innym sprzątanie bałaganu" - napisał Stephen Palmer na swoim Twitterze.

You and your Brexit party are not needed in the European Parliament. You do not share the values ​​of the EU. So stay in the UK and dream of a beautiful Brexit.

— Henry Bear (@HenryBearT) April 5, 2019

Henry Bear napisał: "Ty i twoja partia Brexit nie są potrzebni w Parlamencie Europejskim. Nie podzielasz wartości UE. Zostań w Wielkiej Brytanii i śnij o pięknym Brexicie".

Did you not say this? pic.twitter.com/nkU9CQJFi6

— Victoria Strain (@belfastvik) April 5, 2019

Z kolei Victoria Strain przypominając starszą wypowiedź Nigela Farage'a, zapytała: "Nie powiedziałeś tego?".

