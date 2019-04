Brytyjski parlament przyjął ustawę zmuszającą Theresę May do opóźnienia Brexitu. Cel – uniknięcie NO DEAL 12 kwietnia

Fot. Getty

Wczoraj późnym wieczorem Izba Gmin przyjęła ustawę zmuszającą Theresę May do opóźnienia Brexitu. Co prawda premier już w zeszłym tygodniu zapowiedziała, że zawnioskuje do UE o wydłużenie Brexitu do 30 czerwca, ale teraz będzie ona do tego prawnie zobowiązana.

Parlamentarzyści zwarli szyki, aby nie dopuścić do NO DEAL 12 kwietnia i przyjęli wczoraj ustawę EU Withdrawal 5 Bill, która prawnie zobowiązuje Theresę May do zawnioskowania do UE o wydłużenie Brexitu. Do przedstawionego przez Izbę Gmin projektu Izba Lordów dodała pięć technicznych poprawek, ale późnym wieczorem niższa izba parlamentu wszystkie je zaakceptowała. Ustawa niemal natychmiast otrzymała tzw. formalną królewską zgodę (ang. Royal Assent) i jeszcze przed północą weszła w życie. „Szybka realizacja projektu ustawy w ciągu zaledwie trzech dni była możliwa dzięki bezprecedensowej poprawce, która pozwoliła parlamentarzystom przejąć kontrolę nad działalnością parlamentarną w określone dni, co oznacza, że rząd nie mógł zablokować jej postępu” - tak przyjęcie ustawy skomentowano na łamach dziennika „The Guardian”.

Chaos w eurosceptycznym stronnictwie Partii Konserwatywnej - czy Theresie May będzie teraz łatwiej z Brexitem?

BREAKING: The Queen stays up late to grant Royal Assent to Yvette Cooper's #EUWithdrawal5Billhttps://t.co/Dqgxz7nopApic.twitter.com/qlMHArwJ5h — Royal Central (@RoyalCentral) 8 kwietnia 2019

Co zatem zmienia ustawa EU Withdrawal 5 Bill? W zasadzie całkiem sporo - ustawa nie tylko zobowiązuje prawnie Theresę May do wydłużenia Brexitu na najbliższym szczycie UE, ale też wymaga od rządu, by ten uzyskał zgodę Izby Gmin dla jakiegokolwiek terminu Brexitu. W tej ostatniej kwestii parlamentarzyści przyznali sobie nawet prawo do zaproponowania alternatywnej daty opuszczenia Unii Europejskiej.

„Potrzebny jest kompromis z obu stron” - Theresa May w specjalnym nagraniu wyjaśniła powody rozpoczęcia rozmów ws. Brexitu z Partią Pracy [wideo]

Wiadomo jest, że Theresa May chce jutro zawnioskować do UE o wydłużenie Brexitu do 30 czerwca. Teraz jednak ruch ten będzie wymagał zgody parlamentu. Rząd przedłożył już wniosek do Izby Gmin o wyrażenie zgody na zaproponowany termin i najprawdopodobniej uzyska dziś w tym względzie poparcie deputowanych.

Jacob Rees-Mogg zapowiedział, że poprze umowę Theresy May. Inni brexitowcy poprą ją, jeśli premier zrezygnuje ze stanowiska

Propozycja rządu UK dotycząca wydłużenia daty Brexitu przewiduje opuszczenie Wspólnoty w dniu 30 czerwca i, jeśli parlament brytyjski nie przyjmie umowy wyjścia do 23 maja, zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Po 12 kwietnia (o ile nie dojdzie do No Deal – co nie jest jeszcze przesądzone, ponieważ na wydłużenie Brexitu może się nie zgodzić jedno lub więcej państw członkowskich Wspólnoty), Wielka Brytania rozpocznie przygotowania do przeprowadzenia wyborów europejskich, ale jeśli rządowi uda się porozumieć z parlamentarzystami co do poparcia umowy wyjścia do 23 maja, to wybory w UK zostaną odwołane.