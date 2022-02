Koniec z testami na koronawirusa przed podróżą z UK do kraju UE

Unia Europejska ma zlikwidować wymóg wykonywania testów na obecność koronawirusa przed planowaną podróżą dla osób z Wielkiej Brytanii. Nowe regulacje mają wejść w życie jeszcze przed Wielkanocą.

Wygląda na to, że już wkrótce lecąc z UK do Polski lub innego kraju należącego do Unii Europejskiej nie będzie trzeba robić testów przed samym wylotem. Według doniesień brytyjskich mediów, Rada Europejska ma zatwierdzić nowe regulacje, zgodnie z którymi osoby w pełni zaszczepione, po przyjęciu dwóch lub trzech dawek w ciągu ostatnich 270 dni od daty przyjazdu do kraju, nie będą musiały się legitymować negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. Zgodnie z ustaleniami "The Daily Telegraph", te regulacje miałyby wejść w życie już od 1 marca 2022 roku, co oznacza, że wylatując do Polski na przerwę świąteczną nie musielibyśmy już "męczyć" z testami.

UE zamierza znieść obowiązek testów przed podróżą

Co z osobami niezaszczepionymi? Jak czytamy na łamach "The Evening Standard", osoby dorosłe, które nie zostały w pełni zaszczepione w ciągu 270 dni od przybycia, będą musiały zrobić pierwszy test przed wyjazdem z UK i drugi test PCR w drugim dniu wjazdu do Wielkiej Brytanii lub przed tym dniem. W kwestii osób niepełnoletnich konieczne będzie zrobienie testu przed wyjazdem.

"Jednolita polityka dla wszystkich, którzy zostali zaszczepienie ma sens i umożliwiłaby europejskim gospodarkom szybszy powrót do normalnej kondycji" - komentował Paul Charles, dyrektor naczelny firmy doradztwa turystycznego The PC Agency. "Jedynym sposobem na ożywienie podróży po Europie jest prowadzenie spójnej polityki wobec osób pochodzących z Wielkiej Brytanii, która jest ogromnym rynkiem dla UE".

Zmiany mają wejść w życie jeszcze przed Wielkanocą

Dodajmy, że strona brytyjska szykuje się do zniesienia konieczności wypełniania "passenger locator forms", co zostało już zapowiedziane przez ministra transportu. Grant Shappsa ma ogłosić plany rezygnacji z formularza i koncepcję wdrożenia uproszczonej wersji jeszcze przed przerwą wielkanocną.