Udogodnienia dla osób starających się o Universal Credit. Będzie łatwiej o zasiłek?

Ze względu na trwający lockdown w Wielkiej Brytanii bezpośrednie spotkania dotyczące oceny uprawnienia wnioskujących do zasiłku pozostaną nadal zawieszone, jednak Ministerstwo ds. Pracy i Emerytur poinformowało o zwiększeniu liczby ocen dokonywanych drogą telefoniczną, co wpłynie na szybkość przyznawania zasiłków.

Na stronie rządowej możemy przeczytać, że „w trosce o bezpieczeństwo wnioskujących osób w czasie pandemii, spotkania bezpośrednie dotyczące Work Capabillity Assessments (zdolności do pracy) pozostaną nadal zawieszone”.

Udogodnienia dla starających się o Universal Credit

Ministerstwo ds. Pracy i Emerytur poinformowało także o zwiększeniu liczby rozmów telefonicznych mających za zadanie przeprowadzenie oceny, która przed pandemią dokonywana była na spotkaniach bezpośrednich.

W orzeczeniu ministerstwa możemy przeczytać: „Rozszerzamy teraz typy spraw, w których mogą zostać podjęte decyzje, a to z kolei będzie się wiązało ze wzrostem liczby podjętych decyzji w sprawie Limited Capability for Work i Fit for Work (ograniczoną zdolnością do pracy lub zdolnością do pracy). W ten sposób będziemy mieć większą pewność, że wnioskujące osoby otrzymały odpowiedni zasiłek, który im przysługuje lub wsparcie na rynku pracy tak szybko, jak to możliwe, co także zmniejszy czas oczekiwania na ocenę dla osób uprawnionych do wyższych zasiłków”.

Wnioskowanie o zasiłki

Gdy starasz się o zasiłek dla osób ze strwierdzoną chorobą lub niepełnosprawnością Employment and Support Allowance (ESA), musisz wypełnić formularz Limited Capability for Work, znany również jako ESA50 i wysłać go pocztą. Natomiast gdy starasz się o Universal Credit i przedkładasz zwolnienie chorobowe, musisz wypełnić formularz UC50.

Po wypełnieniu i odesłaniu tych formularzy, osoby starające się o ESA lub UC były – przed pandemią - proszone o stawienie się osobiste na rozmowę, w czasie której dokonywano oceny, na podstawie której przyznawano zasiłek lub nie. Teraz z osobami, które wypełnią formularze ESA50 i UC50, przeprowadzane są rozmowy telefoniczne, na podstawie których dokonywana jest ocena.