Tysiące Polaków opuściło Wielką Brytanię przez koronawirusa w ciągu ostatniego tygodnia

Powrót do Polski

W tym tygodniu aż 6 009 Polaków wróciło do kraju.

Ze względu na pogarszającą się sytuację w Wielkiej Brytanii oraz niezadowolenie dotyczące braku odpowiednich działań w ubiegłym tygodniu ze strony brytyjskiego rządu w sprawie wprowadzenia odpowiednich regulacji dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wielu imigrantów z UE – w tym Polaków – zdecydowało się opuścić Wyspy.

Z powodu koronawirusa wielu imigrantów z UE zdecydowało się wyjechać z Wielkiej Brytanii – część z nich z powodu strachu (zwłaszcza wobec braku odpowiednich działań brytyjskich władz), część przez brak dochodów, a inni dlatego, aby być z bliskimi w tym trudnym czasie.

Europejscy liderzy powiedzieli, że obecnie Europa mierzy się z największym wyzwaniem od czasu II wojny światowej. Podczas gdy większość krajów na kontynencie zdecydowała się zamknąć swoje granice, aby skuteczniej walczyć z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, obywatele muszą poddać się rygorystycznym regulacjom władz, a wielu z nich decyduje się na powrót do domów.

Z obecnych danych wynika także, że do tej pory zlikwidowano na Wyspach między 200 000 a 250 000 miejsc pracy w sektorze gastronomicznym, a masowe zwolnienia nas jeszcze czekają.

Wielu polskich imigrantów także zdecydowało się na powrót do kraju. Od czasu zamknięcia polskich granic w ubiegły weekend linie lotnicze LOT rozpoczęły program „LOTdoDomu” i od tego czasu aż 18 000 Polaków wróciło do kraju z różnych zakątków świata. Z samej Wielkiej Brytanii do polski wróciło w tym tygodniu 6 009 osób – podały linie LOT w sobotę na Twitterze.

Polskie linie lotnicze wykonywały do 10 lotów dziennie z Londynu, a teraz zmniejszyły ich ilość do 4-5 dziennie. Ale sytuacja ta nie dotyczy tylko Polaków. Wracają także Czesi, Litwini – w czasie ostatnich paru dni Wielką Brytanię opuściło parę tysięcy osób.

