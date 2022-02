Tysiące osób w UK pozostanie przez 10 lat w rejestrze karnym za... naruszenie zasad w trakcie covidowych lockdownów

Fot. Getty

Między marcem a grudniem 2020 r. za naruszenia zasad w trakcie covidowych lockdownów skazanych zostało ponad 3000 osób. Teraz osoby te będą figurować w rejestrze karnym przez najbliższą dekadę.

Tysiące osób, które zostały przyłapane na łamaniu ograniczeń kolejnych lockdownów, będzie w najbliższym czasie funkcjonowało jako osoby mające za sobą przeszłość kryminalną. A to może zmniejszyć ich szanse na otrzymanie dobrej pracy przez nawet dekadę. Wobec osób niestosujących się do zasad covidowych lockdownów funkcjonariusze policji w Anglii i Walii najczęściej stosowali grzywny w postaci mandatów karnych, ale wobec tych, którzy nie płacili mandatów, niejednokrotnie wnoszono oskarżenia do sądów. „Mandaty karne przyznwane według taryfikatora nie są rejestrowane, co oznacza, że nie pojawią się w rejestrach karnych. Niezależnie od tego, czy mandat zostanie zapłacony, czy zakwestionowany, nie zostanie on odnotowany w krajowym komputerze policji” - czytamy w objaśnieniu Criminal Records Office. Ale, jak się okazuje, osoby postawione przed sądem za zignorowanie przyznanej kary, albo za próbę jej kontestowania, mogą trafić do rejestru osób skazanych i ta odnotowana „przeszłość kryminalna” może zostać przekazana ich potencjalnym pracodawcom.



Ile osób zostało skazanych za złamanie zasad lockdownu?

Organizacja charytatywna Transform Justice, działając w imieniu kampanii #FairChecks i w ramach dostępu do informacji publicznej (A Freedom of Information) ujawniła, że w okresie od marca do grudnia 2020 r. za złamanie zasad lockdownu skazanych zostało ponad 3000 osób. Dane tych osób mogły następnie trafić do bazy Disclosure and Barring Service (DBS). A to jeszcze nie wszystko, ponieważ kolejnych kilka tysięcy nazwisk może trafić do rejestru karnego w maju, po aktualizacji danych. Zaświadczenie o niekaralności jest potrzebne w UK m.in. w trakcie aplikowania na stanowisko nauczyciela, lekarza lub opiekuna osób starszych/niepełnosprawnych.