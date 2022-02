W ponad połowie gmin Londynu Council Tax wzrośnie przynajmniej o £70 na gospodarstwo domowe

Fot. Getty

Mieszkańcy Londynu będą musieli od kwietnia głębiej sięgnąć do kieszeni, ponieważ councile planują masowe podwyżki podatku lokalnego. W ponad połowie stołecznych gmin kwota Council Tax wzrośnie o ponad £70 na gospodarstwo domowe.

Większość z 33 gmin Wielkiego Londynu planuje zwiększyć swój udział w Council Tax o max. dozwoloną wielkość, czyli 2,99 proc. A to oznacza, że wraz ze zwiększonym o 8,8 proc. udziałem w podatku lokalnym City Hall, rachunki przeciętnego gospodarstwa domowego z tytułu Council Tax wzrosną o przynajmniej kilkadziesiąt funtów. W ponad połowie dzielnic będzie to ponad £70 na gospodarstwo domowe. W trzech dzielnicach - Kingston, Richmond i Harrow, rachunki wzrosną o prawie £80 funtów i łącznie przekroczą kwotę £2000. I tylko dwie gminy – Hammersmith and Fulham oraz Wandsworth, planują zamrozić swój udział w Council Tax na nadchodzący rok podatkowy, chociaż council Wandsworth ma podjąć w tej sprawie ostateczną decyzję dopiero pod koniec tego tygodnia.



Jak wysokie podwyżki Council Tax wprowadzą poszczególne gminy?

Poniżej prezentujemy, o ile dokładnie wzrośnie kwota Council Tax w poszczególnych gminach:

Barking & Dagenham - wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £72.26

Barnet - wzrost o 1 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £45,30

Bexley - wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £76,27

Brent - wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £73,14

Bromley- wzrost o 1 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £45,18

Camden – do potwierdzenia

City of London - wzrost o 1 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £25,13

Croydon - do potwierdzenia

Ealing - wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £70,83

Enfield - wzrost o 1 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £46,24

Greenwich - wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £70,09

Hackney - wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £68,95

Hammersmit &Fulham - wzrost o 0 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £31,93

Haringey - wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £75,01

Harrow - wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £79,72

Havering- wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £77,67

Hillingdon - wzrost o 1,9 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £55,49

Hounslow- wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £71,95

Islington - wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £70,10

Kensington &Chelsea - wzrost o 1,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £50,87

Kingston - wzrost o 1,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £66,39

Lambeth - wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £68,65

Lewisham - wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £73,19

Merton - wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £72,08

Newham - wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £64,93

Redbridge - wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £74,55

Richmond - wzrost o 1,94 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £62,87

Southwark - wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £66,74

Sutton - wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £76,55

Tower Hamlets - wzrost o 1 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £43,05

Waltham Forest - wzrost o 2,99 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £76,77

Wandsworth - wzrost o 0 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £31,93

Westminster - wzrost o 1 proc. - całkowita podwyżka wliczając GLA: £36,57

