Ceny benzyny i oleju napędowego w Wielkiej Brytanii osiągnęły rekordowy poziom! Dlaczego stacje benzynowe podnoszą ceny?

Fot. Getty

Organizacja RAC obwinia stacje benzynowe za wzrost cen benzyny i oleju napędowego w UK, twierdząc, że jest w tym dużo spekulacji. Ceny paliw rosną także z uwagi na trwający kryzys między Rosją a Ukrainą.

Ceny paliw w Wielkiej Brytanii osiągnęły rekordowo wysoki poziom, wywierając tym samym dalszą presję na kierowców indywidualnych i przedsiębiorstwa oraz przyczyniając się do dalszego wzrostu inflacji. W poniedziałek 21 lutego litr benzyny kosztował 149,1 p, co oznacza, że napełnienie 55-litrowego baku samochodu kosztuje teraz £81,95. Rekordowy poziom osiągnęła też cena oleju napędowego, za którego litr trzeba było wczoraj zapłacić 152,6 p, czyli blisko £84 za pełny, 55-litrowy bak. Organizacja RAC nie widzi jednak uzasadnienia dla aż dużych podwyżek cen paliwa w UK i obwinia stacje benzynowe o spekulację. Dodatkowo na ceny benzyny i oleju napędowego w UK wpływa ma napięcie między Rosją i Ukrainą.

Rosnące ceny paliwa to kolejne obciążenie dla gospodarstw domowych

- Nieustannie rosnące ceny paliwa szkodzą gospodarstwom domowym w całym kraju, pogłębiając kryzys związany z kosztami utrzymania – zaznacza rzecznik RAC ds. paliw, Simon Williams. I dodał: - Podczas gdy cena ropy wciąż jest bliska 100 dolarów za baryłkę, hurtowe ceny paliw nie nie muszą rosnąć u sprzedawców detalicznych we wszystkich dystrybutorach. Zdajemy sobie sprawę, że mniejsi detaliści, którzy nie kupują paliwa tak często, ucierpią z powodu wyższych kosztów hurtowych, ale najwięksi detaliści, którzy kupują cały czas, nie powinni obecnie zwiększać swoich cen. Zachęcamy ich do uczciwej gry z kierowcami w tym trudnym czasie. Napięcie między Rosją i Ukrainą nadal mocno wpływa na cenę ropy, ale teraz pojawia się iskierka nadziei, że więcej ropy może trafić na rynek z Iranu z powodu możliwego porozumienia nuklearnego z USA, zmierzającego do zakończenia sankcji.

W najbliższych miesiącach życie w UK będzie trudne

Eksperci nie mają wątpliwości, że wyższe ceny paliw tylko pogłębią koszty życia i ogólny kryzys przetaczający się przez Wyspy. Mieszkańcy UK muszą się zmierzyć z wyższymi cenami energii, podwyżkami podatków, a także z inflacją, która w styczniu osiągnęła najwyższy poziom od 30 lat – 5,5 proc. A to jeszcze nie koniec, bo przewiduje się, że w kwietniu inflacja wyniesie 8 proc.