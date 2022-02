Tysiące najemców w Anglii może nie skorzystać z planu rabatowego Sunaka. Kto nie otrzyma dotacji do Council Tax w wysokości £150?

Fot. Getty

Plan rabatowy Rishiego Sunaka, który ma pomóc Brytyjczykom w pokryciu drastycznie wyższych rachunków za energię, obejmuje bezzwrotną dotację do Council Tax w wysokości £150. Ale z dodatku tego będzie mogła skorzystać tylko część gospodarstw domowych, i to nie zawsze tych najbiedniejszych.

Dlaczego plan rabatowy Rishiego Sunaka wzbudza tyle kontrowersji? Otóż chodzi o to, że z bezzwrotnej dotacji do podatku lokalnego Council Tax w wysokości £150 będą mogły skorzystać gospodarstwa domowe zajmujące budynki mieszkalni objęte grupami podatkowymi od A do D w zależności od swojej wartości. Grupy te, umieszczone w tabeli Valuation Band, zostały ustanowione po wycenie domów dokonanej w oparciu o ich wartość z dnia 1 kwietnia 1991 roku, a nie o ich obecną wartość. Eksperci alarmują jednak, że budynki mieszkalne o teoretycznie wysokiej wartości (E i wyżej) wciąż zamieszkuje stosunkowo dużo niezamożnych rodzin. Think tank The Resolution Foundation informuje, że nawet 640 000 gospodarstw domowych w Anglii, które należą do 30 proc. najsłabiej zarabiających w UK, mieszka w nieruchomościach objętych grupą podatkową E lub wyższą. I te właśnie niezamożne rodziny nie otrzymałyby na bazie planu Rishiego Sunaka żadnej pomocy w zapłacie podatku lokalnego.

Sytuacja mieszkaniowa w UK – jak wygląda?

Według English Housing Survey, około 25 proc. gospodarstw domowych w Anglii, czyli 4,4 mln, mieszka w mieszkaniach wynajmowanych prywatnie. Dla całej Wielkiej Brytanii liczba ta kształtuje się na poziomie ok. 5 mln. Z kolei według Skarbu Państwa (Treasury) ok. 95 proc. takich najemców zamieszkuje nieruchomości objęte grupą podatkową od A do D. - W przypadku najemców lub osób dzielących mieszkanie, których rachunki są wliczone w czynsz, korzyści z rabatów i pożyczek nie obejmą ich bezpośrednio. Niektórzy landlordzi mogą dalej podwyższać czynsze, aby zrekompensować sobie jakiekolwiek braki” – powiedział Darren Baxter, kierownik ds. polityki mieszkaniowej i partnerstwa The Joseph Rowntree Foundation.