Tymczasowy Brexit? UK zawnioskuje o powrót do UE – twierdzi połowa młodych brytyjskich przedsiębiorców

Połowa młodych brytyjskich przedsiębiorców, prowadzących małe lub średnie firmy, jest przekonana o tym, że Brexit to tylko stan tymczasowy. Ich zdaniem Wielka Brytania w końcu złoży wniosek o ponowne wejście do Unii Europejskiej. Oto zaskakujące wyniki sondażu.

City A.M. opublikował wyniki ciekawego sondażu przeprowadzonego przez FreeAgent. Badanie dotyczyło nastawienia brytyjskich przedsiębiorców do Brexitu i do ewentualnego powrotu Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Jak się okazało, młodsi właściciele firm zdecydowanie bardziej wierzą, że Brexit okaże się tylko tymczasowy i UK wróci w szeregi UE.

Czy UK zawnioskuje o powrót do UE?

Biorąc pod uwagę ogół badanych przedsiębiorców (bez względu na ich wiek), jedna trzecia właścicieli małych i średnich firm w UK jest przekonana, że Wielka Brytania w przyszłości złoży wniosek o ponowne przystąpienie do UE. Biorąc z kolei pod uwagę wiek, wyraźnie widać, że młodsi przedsiębiorcy znacznie częściej sądzą, że Brexit jest tylko tymczasowy. Prawie połowa (47 proc.) właścicieli SME w wieku 18-34 lata przewiduje, że UK wróci do UE. Z kolei przedsiębiorcy w wieku 55+ udzielali takiej odpowiedzi dwukrotnie rzadziej (23 proc.).

Przeciwne przewidywania do co przyszłości Brexitu wyraziło 35 proc. badanych. Ich zdaniem Wielka Brytania nigdy nie złoży wniosku o powrót do Unii Europejskiej. Z kolei 16 proc. ankietowanych przewiduje, że Wielka Brytania co prawda nie złoży wniosku o całkowity powrót do UE, ale złoży wniosek o ponowne przystąpienie do unii celnej lub do jednolitego rynku.

Jakie są prywatne nadzieje brytyjskich przedsiębiorców?

W badaniu zapytano nie tylko o przewidywanie dalszych losów Brexitu, ale także o prywane preferencje przedsiębiorców na ten temat. Najmłodsza grupa brytyjskich przedsiębiorców (18-34 lata) z sektora SME znacznie częściej (38 proc.) wyrażała pro-unijne poglądy, nie kryjąc nadziei na powrót UK do UE. Podobne nadzieje wyraziło jedynie 23 proc. przedsiębiorców w wieku 35-54 lata i 22 proc. przedsiębiorców w wieku 55+.