Lord Frost zaznacza, że Wielką Brytanią i UE dzieli "duża przepaść" w sprawie NI Protocol

Lord Frost odniósł się do unijnej propozycji rozwiązania kryzysu związanego z granicą irlandzką. Brytyjski minister ds. Brexitu przyznał, że jest "dużo pracy do wykonania", a między UK a UE nadal istnieje "przepaść" w sprawie NI Protocol. Co dalej?

Członek brytyjskiego rządu odpowiedzialny za wdrażanie regulacji wynikających z Brexitu zabrał głos w sprawie potencjalnych zmian w ramach protokołu północnoirlandzkiego. Lord Frost skomentował tę kwestię tuż po przyjeździe do Brukseli na rozmowy z Marosem Šefčoviciem. Zapewniał, że nie może się już "doczekać dobrych rozmów". "Jest dużo pracy do wykonania, ponieważ są między nami luki" - deklarował, cytowany przez telewizję "Sky News". Lord Frost dodał, że strona unijna "zdecydowanie podjęła wysiłek, aby przesunąć się poza granice tego, gdzie zwykle się poruszamy i zdecydowanie jest to zachęcająca postawa". "Wciąż jednak dzielą nas różnice i musimy je przepracować, dziś i w przyszłości" - podsumowywał.

Lord Frost wstępnie odniósł się do unijnej propozycji w kwestii NI Protocol

Przedstawiciel Londynu w unijnej stolicy przekonywał również, że rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości powinna zostać usunięta z protokołu, zapewniając iż "uzgodnienia dotyczące zarządzania, jakie wypracowaliśmy, nie działają". "Musimy usunąć TSUE z obecnego systemu i musimy znaleźć lepszą lepsze rozwiązanie" - zaznaczał.

Przypomnijmy, w minioną środę strona unijna przedstawiła swój plan na przezwyciężenie kryzysu na granicy irlandzkiej. Bruksela proponuje daleko idące zmiany w zapisach NI Protocol. Polegają one na ograniczeniu sprawdzania na granicy towarów i leków importowanych do Irlandii Północnej z pozostałej części Wielkiej Brytanii. Więcej na ten temat pisaliśmy w poprzednim artykule na ten temat "Strona unijna przedstawiła swoją propozycję zmian w NI Protocol - co dalej z "granicą irlandzką"?". Po wszelkie szczegóły na ten temat odsyłamy do niego.

Minister ds. Brexitu jest już w Brukseli, gdzie ma rozmawiać z Marosem Šefčoviciem

W świetle obecnych regulacji zawartych w Brexit Withdrawal Agreement, a konkretnie w zapisach zwanych NI Protocol (protokołem północnoirlandzkim) Irlandia Północna pozostaje częścią unijnego rynku. Dzięki nim możliwy jest swobodny handel z innymi krajami należącymi do Wspólnoty, pomimo Brexitu. Skąd wzięły się te przepisy? UE i UK zgodziły się na takie rozwiązanie, aby nie zaogniać konfliktu z Republiką Irlandii (należącą do UE i będącą częścią wspólnego rynku). Udało się uniknąć zatem "twardej" granicy dzielącej Irlandię, ale nie udało się uniknąć podziału wewnątrz Wielkiej Brytanii.

Pomimo tego, że Irlandia Północna pozostaje częścią Zjednoczonego Królestwa, to importowane towary z pozostałych części UK podlegają kontrolom na granicy. Dla Wielkiej Brytanii to dodatkowe koszty i problemy z łańcuchem dostaw. Dodatkowa biurokracja i strata czasu.

W ostatnim czasie napięcia na tym tle mocno się nasilały. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszych artykułach: "Dalsze ruchy UK w kwestii protokołu północnoirlandzkiego grożą "załamaniem relacji" z UE" oraz "Rząd UK grozi jednostronnym wypowiedzeniem NI Protocol, jeśli strona unijna nie zgodzi się na renegocjacje jej zapisów".