Wielka Brytania została uznania "strefą mutowania wariantów koronawirusa" - Niemcy wprowadzają kwarantannę dla podróżnych z Wysp

Na podróżowanie z Wysp do Niemiec nałożone zostaną dodatkowe ograniczenia

W dniu wczorajszym, w piątek 21 maja 2021 roku instytut Roberta Kocha uznał Wielką Brytanię jako "strefę mutowania wariantów koronawirusa". Oznacza to, że wszyscy podróżni przybywający z Wysp do Niemiec będą zobowiązani do odbycia dwutygodniowej kwarantanny.

Brytyjczycy z utrudnionym wjazdem do Niemiec. Tamtejszy instytut ochrony zdrowia Roberta Kocha określił UK, jako "strefę mutowania wariantów koronawirusa", zwracając przede wszystkim uwagę na szynkie rozprzestrzenianie się indyjskiego wariantu. W związku z tym niemieckie władze podjęły decyzję o tym, aby od niedzieli, 23 maja 2021 roku osoby podróżujące do Niemiec z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej będą mogły wjechać do Niemiec bez żadnych przeszkód tylko wtedy, jeśli są obywatelami lub rezydentami Niemiec, jak podaje "The Evening Standard". Małżonkowie i dzieci poniżej 18. roku życia obywatela lub rezydenta Niemiec również mogą przekroczyć granicę, o ile członkowie gospodarstwa domowego podróżuje razem.

Niemcy uznali UK za "strefę mutowania wariantów koronawirusa"

Jednak nawet oni, podobnie jak wszyscy, którzy planują podróż z UK do Niemiec zostaną zobowiązani do poddania się kwarantannie, która ma trwać przez dwa tygodnie. Co istotne, okres trwania kwarantanny nie ulegnie skróceniu nawet jeśli dana osoba podróżująca przedstawi negatywny wynik testu.

W dniu wczorajszym niemiecki minister zdrowia Jens Spahn wyraził zaniepokojenie sytuacją w Wielkiej Brytanii. Jego zdaniem konieczne jest "zapobieżenie rozprzestrzenianiu się indyjskiego wariantu" w Niemczech.

Indyjski wariant B.1.617.2 jest uważany za szczególnie zaraźliwy i właśnie z tego względu niezwykle niebezpieczne. Odpowiada on za wysoki wzrost zakażeń w Indiach w ostatnim czasie. Z kolei w Wielkiej Brytanii odnotowano 2967 przypadków zakażenia B1.617.2. Występuje one głównie w północno-zachodniej Anglii i Londynie.

Dodajmy również, że Niemcy znajdują się na brytyjskiej "amber list". Przylatując z tego kraju do Anglii obowiązuje 10-dniowa kwarantanna domowa po przyjeździe, jeden test przed podróżą do UK (może być test antygenowy) oraz dwa testy PCR po przekroczeniu granicy UK (zabukowane i opłacone przed podróżą; wykonane do 2. i od 8. dnia kwarantanny).