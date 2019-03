Rząd zarezerwował termin na trzecie głosowanie ws. umowy Theresy May na ten piątek

Stało się to, o czym mowa była już od dawna – Home Office, zalany wnioskami o przyznanie stałej rezydentury, przestał należycie wykonywać swoje obowiązki. Cóż, można by powiedzieć, że na życzenie własnego...

Dziś rano portal "The Daily Express" donosi o opóźnieniach w negocjacjach nad porozumieniem w kwestii wyjścia Wielkiej Brytanii z UE - według źródeł, do których dotarli brytyjscy dziennikarze Londyn nie...

David Cameron złoży oficjalną obietnicę, że bezpośrednio przed przed referendum o Brexit wydatki z publicznej kasy na prace związane z unijnymi ustawami zostaną ograniczone do minimum. Frakcja eurosceptyków...

Premier Theresa May ostrzegła przywódców Unii Europejskiej, że duża liczba miejsc pracy w krajach Wspólnoty jest uzależniona od Wielkiej Brytanii.

W czasie swojego dzisiejszego wystąpienia w Izbie Gmin Theresa May poinformowała, że nie ma jeszcze wystarczającego poparcia dla umowy ws. Brexitu i zaapelowała do posłów, aby nie głosowali za alternatywą...

David Cameron wzywa Izbę Gmin do wykluczenia twardego Brexitu

David Cameron wezwał Theresę May oraz wszystkich brytyjskich parlamentarzystów do odrzucenia opcji 'no deal' i skierowania wysiłków na poszukiwanie "innych alternatyw" w kwestii Brexitu.