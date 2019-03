Bercow ostrzega, że znów nie dopuści do trzeciego głosowania nad umową ws. Brexitu

Głosowanie parlamentarzystów nad Planem B w środę doprowadziło do wahań funta szterlinga. Brak jednomyślności wśród posłów przełożył się na zwiększenie niepewności związanych z Brexitem, na co natychmiast...

Walka premier: Theresa May postara się spełnić swoje ostatnie zadanie zanim zrezygnuje ze stanowiska

Premier Theresa May jest zdeterminowana do tego, aby przekonać opozycyjnych parlamentarzystów do swojej umowy dotyczącej Brexitu. Zgodnie z wczorajszą deklaracją jest to jej ostatnie zadanie, które chce...