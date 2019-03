Walka premier: Theresa May postara się spełnić swoje ostatnie zadanie zanim zrezygnuje ze stanowiska

Premier Theresa May jest zdeterminowana do tego, aby przekonać opozycyjnych parlamentarzystów do swojej umowy dotyczącej Brexitu. Zgodnie z wczorajszą deklaracją jest to jej ostatnie zadanie, które chce spełnić przed rezygnacją ze stanowiska.

Theresa May nie zniechęca się wcale uporem posłów i nadal stara się przekonać ich do swojej umowy ws. Brexitu. Największy opór stawia jednak partia DUP, której liderka Arlene Foster powiedziała wczoraj, że jej ugrupowaniu bardzo zależy na umowie, jednak nie mogą poprzeć porozumienia zawartego przez premier ze względu na opcję Backstop.

PILNE: Chaos w Izbie Gmin. Parlamentarzyści odrzucili każdą z opcji Brexitu poddanych pod głosowanie

Kolejnym problemem jest fakt, że parlament brytyjski nie może osiągnąć porozumienia w sprawie alternatywnych rozwiązań dotyczących Brexitu, które pozwoliłyby przełamać obecny impas. W czasie głosowania w Izbie Gmin w środę żadna z przedstawionych opcji nie uzyskała poparcia posłów.

Minister ds. Brexitu zauważył po głosowaniu, że odrzucenie przez parlamentarzystów każdej z wybranych przez nich opcji pokazuje tylko, iż tylko umowa zawarta przez Theresę May jest „najlepszym rozwiązaniem”.

W sprawie wczorajszego głosowania wypowiedział się także Oliver Letwin, który był autorem poprawki umożliwiającej parlamentowi przejęcie kontroli nad procesem Brexitu oraz samo głosowanie nad opcjami alternatywnymi. Letwin oświadczył, że brak poparcia dla każdej z przedstawionych propozycji był dla niego „rozczarowujący”.

W wywiadzie dla radia BBC powiedział, że dalsze propozycje dotyczące Brexitu powinny zostać przegłosowane przez parlament w poniedziałek, jeśli w tym tygodniu posłowie nie poprą umowy Theresy May.

Jeszcze przed głosowaniem w środę premier na posiedzeniu Komitetu 1922 zwróciła się z prośbą do „każdego z obecnych na sali, aby poparł umowę, żebyśmy mogli spełnić nasz historyczny obowiązek”. Dodała także, że, jeśli parlamentarzyści poprą jej umowę, to poda się do dymisji.

- Jestem gotowa zrezygnować z pełnionej funkcji wcześniej niż zamierzałam, aby móc zrobić to, co jest dobre na naszego kraju i naszej partii – powiedziała Theresa May.