Trzeci kwartał 2019 r.: Wzrost wynagrodzeń w UK zwolnił. Ale spadł też poziom bezrobocia

Fot. Getty

W trzecim kwartale tego roku bezrobocie spadło o 23 000, do 1,31 mln, a wynagrodzenia wzrosły o 3,6 proc., czyli o 0,2 proc. mniej niż w kwartale drugim. Co jednak ciekawe, w tym samym czasie w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się także łączna liczba osób pozostających w pracy.

Choć brytyjska gospodarka rośnie „najwolniej od prawie dekady”, to poziom zatrudnienia oraz wzrost wynagrodzeń wciąż jest w UK na bardzo dobrym poziomie. Z najnowszych statystyk opublikowanych przez Office for National Statistics (ONS) wynika, że w trzecim kwartale 2019 r. (od lipca do września) bezrobocie spadło o 23 000, osiągając poziom 1,31 mln, a wynagrodzenia wzrosły o 3,6 proc. (w okresie od kwietnia do czerwca wynagrodzenia wzrosły o 3,8 proc.). W ostatnim kwartale spadła też jednak liczba osób posiadających zatrudnienie – aż o 58 000, do 32,75 mln. To zatem największy spadek liczby osób pracujących od maja 2015 r., gdy pracę straciło 65 000 osób. Ten znaczący spadek eksperci tłumaczą przede wszystkim znacznym zmniejszeniem się liczby osób pracujących w handlu detalicznym, do którego doszło po upadku kilku sieci sklepów.

Średnie tygodniowe wynagrodzenie przed opodatkowaniem wyniosło w ostatnim kwartale £470. To, jak wskazują eksperci, poziom bliski poziomowi wynagrodzeń notowanemu tuż przed kryzysem gospodarczym 2007 – 2008. „Wskaźnik zatrudnienia jest wyższy niż przed rokiem, ale zasadniczo nie zmienił się on w ostatnich miesiącach. Liczba wakatów spadła w ujęciu rocznym najbardziej od końca 2009 r., ale wciąż pozostaje ona wysoka jak na standardy historyczne”- zaznaczył rzecznik ONS.

