Tragiczna śmierć w Durdle Door. Kobieta nie przeżyła upadku z klifu o wysokości 150 stóp

Fot. Getty

Tragiczny wypadek na plaży Man o'War w Dorset. Kobieta spadła z klifów Durdle Door i zginęła na miejscu.

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek około godziny 15 na słynnej plaży w Dorset. Z mierzącego około 150 stóp (prawie 46 metrów) klifu spadła kobieta. Ratownicy zareagowali bardzo szybko, spiesząc kobiecie z pomocą. Niestety nie udało się jej uratować i zmarła na miejscu na skutek poważnych obrażeń po upadku. W akcji ratunkowej uczestniczyła policja oraz inne służby ratownicze.

Tragedia w Durdle Door. Nie żyje kobieta

Policja w Dorset wszczęła śledztwo w sprawie śmierci kobiety. Cytowany przez Metro rzecznik Lulworth Estate, właściciela plaży, powiedział: „Z tego, co zrozumiałem, kobieta spadła, schodząc z klifów nad plażą Man o’War. Policja w Dorset poprosiła nasz personel o pomoc w kontrolowaniu gości [plaży - przyp. red.], aby umożliwić lądowanie helikoptera”.

Rzeczniczka policji cytowana przez brytyjski portal powiedziała z kolei: „O godzinie 15:07 policja Dorset otrzymała zgłoszenie, że kobieta spadła z klifu w Durdle Door w pobliżu Lulworth. (…) Niestety, na miejscu zdarzenia stwierdzono zgon kobiety. Funkcjonariusze badają okoliczności tego tragicznego incydentu”.

Przypomnijmy, że poniedziałek, dzień tragicznego wypadku w Durdle Door, był wyjątkowo ciepły i wiele osób korzystało z uroków plaży z powodu ładnej pogody. Niestety, w Dorset co roku dochodzi do poważnych wypadków, których częstym powodem są lekkomyślne skoki do morza z wysokich klifów. Tym razem tragedia jest tym bardziej dotkliwa, że do wypadku najprawdopodobniej doszło przez nieszczęśliwy zbieg okoliczności.