Tragedia w Durdle Door: Trzy osoby ciężko ranne po skoku z klifu do morza na plaży w Dorset

Fot. Getty, Twitter

W sobotę popołudniu doszło do tragicznego zdarzenia na plaży Durdle Door w Dorset. Po tragicznych skokach do morza z klifu, trzy ciężko ranne osoby trafiły do szpitala, a policja zamknęła plażę.

Sobota okazała się ciepłym i słonecznym dniem, jakiego w tym roku jeszcze nie było. Letnia pogoda skłoniła wiele osób do wybrania się nad morze, by zażyć nieco słonecznych kąpieli. Niestety na plaży Durdle Door w Dorset piękny dzień skończył się okropną tragedią. Trzy osoby zostały ciężko ranne po skoku do morza z klifu, które wysokość wynosi około 200 stóp (ponad 60 metrów).

Obserwatorzy zdarzenia, zaniepokojeni stanem trzech śmiałków skaczącym ze skał prosto do morza, wezwali pogotowie. Około 15:45 na miejsce przybyły dwie karetki lotnicze oraz policja, która poprosiła osoby wypoczywające, by opuściły plażę na czas akcji ratowniczej.

Tragiczna sytuacja została częściowo uwieczniona i udostępniona w mediach społecznościowych przez świadków. Jak się okazuje grupa ludzi wpadłą na pomysł urządzenia sobie skoków z kultowego łuku skalnego, będącego powszechnie znanym symbolem plaży Durdle Door.

Na zdjęciach udostępnionych przez council Dorset oraz policję, pokazują helikoptery, które wylądowały na piasku pośród klifów oraz tłumy ludzi opuszczających plażę. Główna inspektor policji w Dorset, Claire Phillips, powiedziała: „Musieliśmy zamknąć plażę w Durdle Door, aby umożliwić lądowanie karetek powietrznych. W rezultacie ewakuowaliśmy plażę i okoliczne klify”. Policja zwróciła też uwagę na fakt, że tłumy ludzi przebywające z powodu pięknej pogody na plaży Durdle Door, nie zachowywały zasady dystansu społecznego.