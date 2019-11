Tragedia polskiej rodziny w UK: Żona przejechała obok wypadku nie wiedząc, że pod kołami ciężarówki właśnie zginął jej mąż

Fot. GoFundMe

Rodzina Łukasza Binkowskiego opowiedziała o szczegółach wypadku sprzed tygodnia, w którym 40-letni mężczyzna stracił życie pod kołami ciężarówki. Rodzina uruchomiła także zbiórkę internetową w celu sprowadzenia ciała mężczyzny do Polski.

40 - letni Łukasz Binkowski zginął pod kołami ciężarówki w środę 30 października na Catford Bridge, w południowo – wschodnim Londynie. Polak został potrącony przez samochód ciężarowy ok. godz. 6:30 rano, gdy jechał do pracy rowerem. Następnego dnia, w czwartek 31 października, Łukasz Binkowski miał przylecieć do Polski na Święto Zmarłych.

Tragizmu sytuacji dodaje fakt, że w środę rano tuż obok wypadku przejechała żona Polaka, Joanna, zupełnie nieświadoma tego, że pod kołami ciężarówki znalazł się właśnie jej mąż. Z relacji dziennika „The Evening Standard” wynika, że kobieta dzwoniła nawet do pracy, by usprawiedliwić swoje spóźnienie z powodu wypadku i korków, które utworzyły się na skutek kolizji.

Czytaj też: Przytłaczająca większość pasażerów lotniczych w Europie nie zna swoich praw. Nie wiedzą, jak ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot

„Naprawdę trudno jest zrozumieć coś takiego. On był naprawdę dobrym bratem. Opuściliśmy nasz dom, aby lepiej żyć. On miał nas na oku. Naprawdę silnie to przeżywam – nie na zewnątrz, ale wewnątrz. Joanna jest zdruzgotana, a dla mojej matki – to jest jej pierwszy syn (…) On był naprawdę bardzo, bardzo dobrym człowiekiem, pomocnym dla wszystkich. Kochał dzieci i miał wielu przyjaciół” - wyznał na łamach „The Evening Standard” brat Łukasza Binkowskiego, 35-letni Marcin.

Łukasz Binkowski przyjechał do Londynu w 2006 r. i pracował jako kierowca w firmie dostarczającej produkty do czyszczenia w Camberwell. Przyjaciele Polaka wyjawili, że kupił on niedawno rower, by popracować nad kondycją. Teraz bliscy Łukasza Binkowskiego uruchomili zbiórkę pieniędzy na sprowadzenie jego ciała do Polski. Wszyscy, którzy w tych trudnych chwilach chcą wspomóc rodzinę Polaka, mogą dokonać wpłaty na stronie gofundme.

Zobacz także: Brytyjska emerytura w Polsce: Zobacz, jakie dokumenty trzeba złożyć w ZUS-ie, aby otrzymywać emeryturę z UK mieszkając w PL