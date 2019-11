Brytyjska emerytura w Polsce: Zobacz, jakie dokumenty trzeba złożyć w ZUS-ie, aby otrzymywać emeryturę z UK mieszkając w PL

Fot. Getty

Pracujesz w Wielkiej Brytanii, ale na emeryturę planujesz wrócić do Polski? W tym artykule sprawdzisz, jakie dokumenty będziesz musiał złożyć w polskim ZUS-ie, aby pobierać w ojczyźnie brytyjską emeryturę. Dowiesz się także, jak uzyskać informacje o liczbie lat i sumie odprowadzonych przez Ciebie składek w UK.

Każdy, komu przysługuje brytyjska emerytura, może ją pobierać nie tylko mieszkając w UK, ale także po przeprowadzce do innego kraju, np. do Polski. W takim przypadku wniosek o otrzymanie emerytury z UK należy złożyć w odpowiednim urzędzie kraju aktualnego zamieszkania - jeśli przeprowadzisz się z UK do PL, to wniosek o brytyjską emeryturę będziesz musiał złożyć w ZUS-ie.

Jak czytamy na portalu e-prawopracy.pl, do ZUS-u należy złożyć formularz Rp-1E, do którego należy dołączyć następujące dokumenty:

a) formularz unijny E 207 PL, który dotyczy kwestii ubezpieczeniowych wnioskodawcy,

b) przynajmniej jeden rodzaj z wypisanych niżej dokumentów potwierdzających okres składkowy w UK:

payslipy

national insurance record statement

druki P60 i P45

umowę o pracę

dokumenty potwierdzające świadczenia i zasiłki przyznane w Wielkiej Brytanii

c) dokumenty potwierdzające prawo do polskiej emerytury (np. świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe).

Co z osobami, które nigdy nie pracowały w Polsce?

Jeśli nigdy nie pracowałeś w Polsce, to możesz oczywiście złożyć wniosek o emeryturę do brytyjskiej urzędu, ale możesz także złożyć wszystkie dokumenty, które posiadasz, do ZUS-u, który może porozumieć się z brytyjskim urzędem w Twojej sprawie. Tak, czy inaczej, wszystkie informacje o Twoim brytyjskim okresie składkowym ZUS będzie konsultował z odpowiednim urzędem w UK. Aby rozpocząć procedurę w ZUS-ie wystarczy znać swój numer NIN.

Pamiętaj: Dokumenty potwierdzające okres odprowadzania składek emerytalnych w UK mogą się przydać szczególnie wtedy, gdy brytyjski urząd odmówi uznania okresu przepracowanego w Wielkiej Brytanii.

Jak sprawdzić liczbę i sumę odprowadzonych składek w UK?

Łatwym sposobem sprawdzenia, ile już lat płaciłeś składki w UK i jaką sumę zebrałeś, jest skorzystanie ze specjalnie do tego przygotowanej strony brytyjskiego rządu: Tax Sevice Gov.

Na tej stronie musisz jednak założyć swój profil (Government Gateway account) - konieczne jest do tego podanie swoich danych, takich jak imię, nazwisko i numer NIN. W celu weryfikacji Twojej tożsamości będziesz też musiał podać wysokość odprowadzonych w ostatnim okresie składek ubezpieczeniowych - wystarczy do tego jeden z ostatnich payslipów.

