Brytyjscy policjanci zafarbowali jezioro z powodu koronawirusa, żeby ludzie przestali się nad nim spotykać

Zobacz, co zrobili policjanci z Buxton, by zniechęcić ludzi do spotkań towarzyskich na świeżym powietrzu...!

Fot. Facebook (@BuxtonSNT)

Brytyjska policja z Buxton postanowiła w dość niecodzienny sposób zniechęcić ludzi do gromadzenia się nad „Błękitną Laguną” w Harpur Hill. Funkcjonariusze wpadli na pomysł, by jezioro zafarbować na brzydki ciemny kolor - tak, by odstraszało wszystkich, którzy chcieliby nad nim spędzić czas…

Mimo wprowadzenia zasad dystansu społecznego i innych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, nad jeziorem zwanym „Błękitną Laguną” w Buxton mieszkańcy pobliskich miejscowości wciąż nie przestawali się gromadzić, by umilić sobie ten trudny czas izolacji od społeczeństwa. Wieloosobowe wycieczki nad położone w malowniczej okolicy jezioro o niesamowicie błękitnym kolorze zaczęły jednak wzbudzać zainteresowanie policji, która w końcu postanowiła interweniować.

Ponieważ funkcjonariusze z Buxton nie byli w stanie wciąż kontrolować tego osobnionego miejsca i nie mogli poradzić sobie z ciągłymi zgromadzeniami, dlatego by zniechęcić ludzi do grupowego spędzania czasu nad „Błękitną Laguną”, policjnci wpuścili do wody ciemny barwnik. W konsekwencji, na pięknie błękitnej tafli jeziora zaczęły pojawiać się podejrzane atramentowe plamy i w końcu niepokojąca czerń skutecznie oszpeciła piękny błękit Laguny...

GORĄCY TEMAT: 61-letni polski lekarz zawieszony w Wielkiej Brytanii po tym, jak trzykrotnie nie zdał testów z języka angielskiego

Policjanci przeprowadzili swoje działania jeszcze 25 marca i na potwierdzenie umieścili też post na Facebooku, zawierający wyjaśnienia i zdjęcia. „Akcja” ta nie wydaje się więc wcale żartem:

„Wczoraj otrzymaliśmy informacje, że ludzie zbierają się nad „Błękitną Laguną” w Harpur Hill, Buxton. Bez wątpienia wynika to z malowniczej lokalizacji i pięknej pogody (choć raz!) w Buxton. Lokalizacja ta nie jest jednak bezpieczna, a tego rodzaju spotkania są sprzeczne z obecną instrukcją rządu Wielkiej Brytanii. Mając to na uwadze, odwiedziliśmy to miejsce rano i użyliśmy barwnika wodnego, aby woda wyglądała mniej atrakcyjnie. Jest to zwykła taktyka, której używamy, aby zmniejszyć ASB i współpracujemy z HPBC i Derbyshire Fire and Rescue Service. Jednak w obecnej sytuacji nigdy nie było tak ważne, aby zniechęcać do tego rodzaju spotkań. Poniższe zdjęcia pokazują nasze wysiłki dziś rano ... (…) Prosimy, zostańcie w domach”

NIE PRZEGAP: Jeden z dostawców energii w UK ostrzega o MOŻLIWYCH przerwach w dostawie prądu

POLECANE: Coronavirus Job Retention Scheme Krok po Kroku - Składki emerytalne i na ubezpieczenie społeczne. Część III