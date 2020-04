Jeden z dostawców energii w UK ostrzega o MOŻLIWYCH przerwach w dostawie prądu

UK Power Networks instruuje niektórych klientów co robić w razie przerw w dostawie prądu.

Jeden z brytyjskich dostawców energii elektrycznej ostrzega o MOŻLIWYCH przerwach w dostawie prądu - jednocześnie zachęca niektórych ze swoich klientów, aby w razie czego mieli pod ręką latarki z zapasowymi bateriami oraz koc i rękawiczki.

Jak czytamy na łamach portalu "Metro" jeden z brytyjskich providerów energii elektrycznej wystosował list do swoich klientów, w którym prosi ich o przygotowanie się do przerw w dostawie prądu. Powodem tej sytuacji jest trwający z powodu pandemii lockdown. Firma UK Power Networks poinstruowała swoich klientów co robić w razie ewentualnego braku światła i ogrzewania - doradzono im, aby mieć pod ręką nie tylko latarkę, ale również... rękawiczki i ciepły koc. Oprócz tego należy pilnować, aby z domów nie "uciekało ciepło" przez otwarte drzwi w nieużywanych pokojach oraz pamiętać o naładowaniu baterii w telefonie. Najlepiej mieć pod ręką również tradycyjny, naziemny telefon.

Listonosz błaga mieszkańców UK: „Dajcie nam czas na odsunięcie się od drzwi zanim je otworzycie!”

Nie jest to sytuacja wyjątkowa. Firma zaznacza, że "regularnie" kontaktuje się z tymi klientami, którzy są zaznaczeni, jako "priorytetowi" w Priority Services Register, aby upewnić się, że w pełni "spełniają ich potrzeby". "Nigdy nie było to ważniejsze, niż w obecnych okolicznościach" - cytuje pismo UK Power Networks portal "Metro". Dodajmy, że to firma, która jest właścicielem i utrzymuje infrastrukturę elektryczną w południowo-wschodniej i wschodniej Anglii i Londynie.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ewentualne kłopoty przedsiębiorstw tego sektora mogą wynikać przede wszystkim z braków kadrowych. W związku z wytycznymi rządu w sprawie "key workers" i zaleceniom, aby niektórzy pracownicy zostali w domach oraz faktem, że część zatrudnionych przebywa na zwolnieniu chorobowym możliwości. Po prostu w razie jakiejś awarii może okazać się, że będzie trzeba po prostu dłużej poczekać na jej usunięcie, bo jest mniej rąk do roboty.

Zobacz: Kurs funta niepewny, gdy brytyjskie firmy zmagają się z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa

W tym miejscu trzeba przytoczyć jednak oficjalne stanowisko National Grid, firmy zajmującej się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej oraz gazu ziemnego na terenie Wielkiej Brytanii. W oblicz pandemii opracowano kompleksowe plany awaryjne, a sieć w UK należy do jednej z najbardziej niezawodnych na świecie.

Dyrektor generalny stowarzyszenia Energy Networks Association, które reprezentuje operatorów sieci gazowych i elektroenergetycznych w Wielkiej Brytanii, David Smith zapewniał, że nie będzie żadnych problemów z dostawą prądu. Gotowe są kompleksowe plany awaryjne, a 36 tysięcy osób ciężko pracuje, aby wszystko działało jak należy.