Coronavirus Job Retention Scheme Krok po Kroku - Składki emerytalne i na ubezpieczenie społeczne. Część III

Fot. Getty

System pomocowy rządu brytyjskiego dla firm, Coronavirus Job Retention Scheme, obejmie nie tylko bezzwrotną dotację do pensji pracowników, ale też zapomogę w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i składek emerytalnych. Składki zostaną wyliczone wprost proporcjonalnie do dotowanej pensji, a zatem w przypadku osób zarabiających powyżej 2500 funtów miesięcznie będą one niższe, niż zazwyczaj.

W ramach Coronavirus Job Retention Scheme rząd pomoże pokryć pracodawcom 80 proc. pensji pracowników przymusowo wysłanych na urlop, w celu zapobieżenia masowym zwolnieniom na czas epidemii. Jednocześnie, w ramach programu pomocowego, przedsiębiorcy dostaną także zapomogę w celu pokrycia wszystkim pracownikom składek na ubezpieczenie społeczne (Employer National Insurance Contributions) i składek emerytalnych (Employer Pension Contributions).

- Oferta rządu brytyjskiego dla przedsiębiorców dotkniętych epidemią koronawirusa jest bardzo hojna, w porównaniu choćby do oferty polskiego rządu, który zdecydował się zapłacić jedynie 40 proc. pensji przymusowo urlopowanych pracowników – mówi Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca kancelarii podatkowej Admiral Tax. - Należy jednak pamiętać, że wyliczając pensję, której 80 proc. ma być pokryte ze środków państwowych, pracodawca nie może brać pod uwagę żadnych prowizji i bonusów. Dotacji podlega wynagrodzenie bez żadnych dodatków – precyzuje Moryc.

