To nie jest fotomontaż. „Latający statek” przy szkockim wybrzeżu robi furorę w internecie

Niedaleko wybrzeża Szkocji i Kornwalii miał miejsce to samo niezwykłe zjawisko iluzji optycznej.

fot. Facebook/Colin McCallum

Szkot jadący przez Banff w Aberdeenshire nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Mężczyzna zrobił zdjęcie „latającego statku”, co okazało się tak naprawdę niezwykłą iluzją optyczną. Jak się jednak okazało takie samo zjawisko zarejestrował inny mężczyzna u wybrzeży Kornwalii.

Nie tylko Colin McCallum przejeżdżający przez Banff zarejestrował niezwykłe zjawisko wyglądające jak unoszący się w powietrzu statek. Także inny mężczyzna w zupełnie innej lokalizacji, niedaleko Falmouth w Kornwalii zrobił podobne zdjęcie innego statku.

„Latający statek”

Obaj panowie zrobili zdjęcia „latających statków”, które były tak naprawdę niezwykłą iluzją optyczną, zwaną mirażem. Meteorolog David Braine z BBC tłumaczy, że obraz unoszenia się statku nad powierzchnią wody powstaje w wyniku różnych czynników załamania światła w warstwach powietrza, które mają różną temperaturę.

Zarówno Colin McCallum w Szkocji jak i David Morris w Kornwalii znaleźli się w miejscach, w których dochodziło światło odbite od statku, stąd też wrażenie „latającego statku”.

Rzadkie zjawisko

David Brainte powiedział, że iluzja ta jest dość powszechna na Arktyce, jednak „bardzo rzadko” występuje w pobliżu Wielkiej Brytanii zimą. Mimo racjonalnego wytłumaczenia tej iluzji optycznej, zdjęcie „latającego statku” wprawiło w osłupienie internautów, którzy wprost piszą, że mimo zrozumienia zjawiska, nadal nie potrafią wyjść ze zdumienia.