Podróże na Cypr tylko dla zaszczepionych mieszkańców UK. Od kiedy i jakie warunki trzeba spełnić, by móc wyjechać na urlop?

Fot. Getty

Zaszczepieni mieszkańcy UK będą mogli liczyć na swobodny wstęp na Cypr, ogłosiły władze śródziemnomorskiej wyspy. Od kiedy wakacyjne wyjazdy będą możliwe i jakie dokładnie warunki trzeba spełnić?

Władze Cypru ogłosiły, że zezwolą zaszczepionym brytyjskim turystom na wstęp do kraju. Oprócz konkretnej daty, podano także warunki, które trzeba spełnić.

Od kiedy zaszczepieni z UK mogą podróżować na Cypr?

Obecnie w Wielkiej Brytanii obowiązuje zakaz podróży zagranicznych - poza nielicznymi określonymi wyjątkami - a podróżni, którzy chcą wyjechać muszą przedstawić dowód na to, że cel ich podróży kwalifikuje się do sytuacji wyjątkowej. Według planu wychodzenia z lockdownu w Anglii, ogłoszonego przez Borisa Johnsona 22 lutego 2021, aktualne zasady dotyczące podróży zagranicznych pozostaną w mocy co najmniej do 17 maja.

Mimo wszystko, cypryjski minister turystyki poinformował, że zaszczepieni turyści z Wielkiej Brytanii będą mogli swobodnie podróżować na Cypr już od 1 maja. Warunkiem wstępu na Cypr będzie zaszczepienie się preparatami zatwierdzonymi przez Europejską Agencję Leków (EMA) - przy czym druga dawka szczepionki musi być podana nie później niż siedem dni przed podróżą. Jak na razie nie jest jasne, jaką dokładnie grupę podróżnych z UK obejmą nowe cypryjskie zasady - obywateli brytyjskich, osoby posiadające prawo stałego pobytu, czy może wszystkich podróżnych z UK. Aktualnie władze brytyjskie nie podjęły także decyzji w sprawie ewentualnych "paszportów szczepień", które mogłyby mieć zastosowanie w przypadku podróży zagranicznych.

Ogłoszone przez władze Cypru zasady oznaczają to, że od 1 maja 2021 podróżni z Wielkiej Brytanii, zaszczepieni w stosownym czasie dwiema dawkami szczepionki akceptowanej przez EMA, nie będą mieli obowiązku wykonywania testów na koronawirusa i przechodzenia kwarantanny na Cyprze. Podobne zasady będą obowiązywać podróżnych z Izraela od 1 kwietnia. Należy jednak pamiętać, że pomimo szczepień, podróżni wciąż będą wyrywkowo poddawani testom na COVID-19 po przyjeździe na Cypr.